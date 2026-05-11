地監局提醒消費者作出買一手樓決定前 須謹慎並核實所有重要資訊

鑒於近期本地一手物業市場活躍，地產代理監管局提醒準買家，在作出購買決定前，務必保持謹慎並核實所有重要資訊。

地監局指出，留意到近期市場上有住宅及非住宅的一手物業發售，特此提醒公眾，一手住宅物業的銷售受《一手住宅物業銷售條例》規管。在該條例下，賣方須披露指定資訊，包括提供售樓說明書、價單、載有銷售安排的文件及成交紀錄冊等，以確保銷售的透明度。

另一方面，一手非住宅物業（如商業或工業大廈）的銷售則不受《一手住宅物業銷售條例》所規管。因此，針對住宅單位的披露規定並不適用於這些物業。