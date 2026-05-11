晉環三房套天台大宅4700萬成交 本地客入市自用｜黃竹坑新盤

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」今日(11日)錄得壓軸天台特色戶成交，單位為第2B座42樓C室，屬三房一套間隔，實用面積1,057方呎，連600方呎天台，戶內外空間寬敞。單位外望開揚南朗山景，景觀遼闊，以4,700萬元連車位招標售出，折實呎價44,465元。
據悉，買家為本地客，計劃作自住用途，鍾情項目鄰近多間國際學校及香港大學，兼具優質教育資源及港島核心生活圈優勢，加上天台特色現樓單位供應罕有，看好港島南區長遠升值潛力，因此迅速決定入市。
全盤僅餘最後2伙特色戶待售
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近期豪宅市場承接力明顯集中於具備「現樓＋地段＋特色戶型」優勢的項目，尤其港島區傳統豪宅地段供應向來有限，而兼具港鐵站上蓋、優質校網及戶外空間的特色單位更屬市場罕有供應。現時不少高端買家除重視物業本身的保值能力外，亦愈來愈着重實際生活質素，包括交通便利性、景觀、戶外空間以及教育資源配套。「晉環」同時具備港鐵黃竹坑站上蓋優勢，可快速連接金鐘及中環CBD，並毗鄰多間國際學校及香港大學，因此持續受到本地高端家庭及實力買家追捧。隨着項目全盤僅餘最後2伙特色單位可供發售，在供應進一步收窄下，市場對優質現樓豪宅的需求及承接力預料將持續保持強勁。
「晉環」位於香葉道11號，提供800伙，單位實用面積介乎289至2,084方呎，戶型涵蓋開放式至四房，另設特色單位。