晉環三房套天台大宅4700萬成交 本地客入市自用｜黃竹坑新盤

全盤僅餘最後 2 伙特色戶待售

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近期豪宅市場承接力明顯集中於具備「現樓＋地段＋特色戶型」優勢的項目，尤其港島區傳統豪宅地段供應向來有限，而兼具港鐵站上蓋、優質校網及戶外空間的特色單位更屬市場罕有供應。現時不少高端買家除重視物業本身的保值能力外，亦愈來愈着重實際生活質素，包括交通便利性、景觀、戶外空間以及教育資源配套。「晉環」同時具備港鐵黃竹坑站上蓋優勢，可快速連接金鐘及中環CBD，並毗鄰多間國際學校及香港大學，因此持續受到本地高端家庭及實力買家追捧。隨着項目全盤僅餘最後2伙特色單位可供發售，在供應進一步收窄下，市場對優質現樓豪宅的需求及承接力預料將持續保持強勁。