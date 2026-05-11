瑜一．天海連沽3伙三房大宅 吸金逾9554萬 最高成交呎價逾3.4萬｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一．天海」今日(11日)連錄3伙三房大宅成交，合共套現逾9,554萬元，最高成交呎價達34,301元。 最新招標售出單位包括2伙維港海景單位，位於「瑜一‧天海」第2A座，單位廳房同向，擁向南坐向，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積997方呎，其中第2A座22樓A室，成交價3,419.8萬元，呎價約34,301元；以及第2A座 12樓A室，成交價3,070.8萬元，呎價約30,800元。前排向維港單位向來備受市場追捧，現已累售104伙，涉資逾24.9億元，平均成交呎價約32,600元。

另外1伙成交為西九方向單位，第2B座28樓D室，實用面積937方呎，屬三房一套連儲物室間隔，成交價3,063.99萬元，呎價32,700元。單位廳房同向，除可享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致，更可眺望西九龍海景及多個地標式建築；同類型三房大宅目前僅餘3伙高層分層單位待售。