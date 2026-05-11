前發展商高層范統8個月擲4580萬買港島樓 最新入手貝沙灣兩房海景戶｜名人入市

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，隨着一手市場百花齊放，整體入市信心顯著回升，優質豪宅更獲專業投資者追捧。資深投資者、前百利保集團前執行董事兼首席營運官范統日前經中原地產購入貝沙灣2期南岸1座中層B室。單位實用面積約900方呎，採兩房間隔，坐擁壯闊海景，成交價2,200萬元，呎價約24,444元。

據悉，原業主於2005年以900萬元購入單位，持貨約21年，是次轉手帳面獲利1,300萬元，物業期內升值逾1.4倍。

去年 10 月斥 2380 萬購跑馬地樂陶苑

范統為市場極資深的物業投資者，早於1996年至1997年期間表現極為活躍，曾以確認人身份促成多宗買賣，獲利甚豐。雖然其後一度沉寂，但近期顯然已再度發力、頻頻主動出擊，如去年10月便曾斥資2,380萬元購入跑馬地樂陶苑C座高層7室，實用面積約1,116方呎，呎價約21,326元。