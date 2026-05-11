iRENT夥華潤隆地推葵涌學生公寓 月租由6500元起

香港公寓運營商iRENT與華潤隆地合作，推出位於葵涌的「Brim Youth博譽學生公寓」項目，為華潤隆地在本港首個長租學生公寓，iRENT為項目提供租務及部分產品設計支持。日前雙方已正式簽訂合作協議，由華潤隆地代表景鑫及iRENT創辦人許沛文共同完成簽約。

「Brim Youth博譽學生公寓」位於荃灣葵涌青山公路443號，步行約十分鐘可達港鐵葵興站，計劃設專屬接駁巴士服務，直達港鐵葵芳站及九龍塘站。

「Brim Youth 博譽學生公寓」提供約900個住宿位，房間戶型涵蓋單人套房及雙人套房共6款，面積介乎約163至260方呎。房間配備包括智慧安全門鎖、獨立鞋櫃及衣櫃、乾濕分離衛浴設備，以及附連書桌的學習空間。單人套房設有1.3或1.5米床品，部分設半高床、獨立洗衣乾衣機及小沙發；雙人套房則設有雙人書桌及兩張1.1米床品。