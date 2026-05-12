負資產按季急減近半 十大屋苑麗港城最快「返家鄉」

樓價回升帶動負資產宗數急降，同時為大批高成數按揭業主迎來曙光。據中原地產最新統計，以十大屋苑、CCL於2021年8月的最高位作比較基準，有四個屋苑跌幅縮至不足兩成，藍田麗港城表現最突出，最新呎價12,301元，距高位14,186元僅差13%，意味著承造九成按揭的業主只要樓價再微升，便可率先脫離負資產。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價連升十個月，中原城市領先指數CCL最新報155.58點，較2021年8月歷史高位191.43點僅低18%，跌幅已顯著收窄。前述提及有4個屋苑跌幅縮至不足兩成，麗港城之後則為沙田第一城，跌幅收窄至16.7%，若升勢持續，下半年亦有望「返家鄉」。太古城及黃埔花園分別錄17.5%及18%跌幅，亦逐步逼近安全水平。至於嘉湖山莊則仍落後，跌幅達26%。
樓價每升1% 負資產減少2000宗
截至今年首季末，負資產住宅按揭宗數按季大減近一半，至1.14萬宗；涉及金額亦降47.8%至550億元，宗數及金額均創近10個季度新低。去年同期負資產宗數曾逾4萬宗，但隨着樓價於過去一年間反彈逾15%，宗數大幅回落逾七成，並連跌四個季度。換算起來，相當於樓價每上升1%，負資產便減少約2,000宗。
陳永傑預計，目前樓價回勇勢頭明顯，料第二季可再升約4%至5%，第二季負資產宗數勢將跌穿一萬宗水平，有機會低見五、六千宗。