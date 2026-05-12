負資產按季急減近半 十大屋苑麗港城最快「返家鄉」

樓價回升帶動負資產宗數急降，同時為大批高成數按揭業主迎來曙光。據中原地產最新統計，以十大屋苑、CCL於2021年8月的最高位作比較基準，有四個屋苑跌幅縮至不足兩成，藍田麗港城表現最突出，最新呎價12,301元，距高位14,186元僅差13%，意味著承造九成按揭的業主只要樓價再微升，便可率先脫離負資產。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價連升十個月，中原城市領先指數CCL最新報155.58點，較2021年8月歷史高位191.43點僅低18%，跌幅已顯著收窄。前述提及有4個屋苑跌幅縮至不足兩成，麗港城之後則為沙田第一城，跌幅收窄至16.7%，若升勢持續，下半年亦有望「返家鄉」。太古城及黃埔花園分別錄17.5%及18%跌幅，亦逐步逼近安全水平。至於嘉湖山莊則仍落後，跌幅達26%。