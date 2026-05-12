中原地產揚威「第58屆傑出銷售專業大獎」連續36年參賽 今年5位精英100%獲獎

香港管理專業協會及市場推銷研究社聯合主辦的「第58屆傑出銷售專業大獎」比賽於日前圓滿結束，賽果現已正式揭曉。中原地產今年派出5位精英參賽，憑藉卓越的專業素養與穩定的現場發揮，再度錄得100%獲獎的驕人成績。這不僅展現了中原在業界的領軍地位，更成功延續了連續36年參賽、每年均凱旋而歸。
本屆5位得獎精英分別來自多個核心豪宅及住宅區，他們在強手林立的比賽中脫穎而出，專業實力備受肯定。在「傑出銷售專業獎DSA」類別中，沙田豪宅市中心分行B組馮家欣、堅尼地道分行中半山組黃緻霖、貝沙灣分行C組西南區麥書維憑實力奪獎；而在表揚業界新星的「傑出青年銷售專業獎OYSA」則由西九龍長沙灣映築分行賴卓瑩及中九龍現崇山分行冼子軒。
在今年的獲獎名單中，最令人鼓舞的是賴卓瑩與馮家欣兩位年輕精英，她們入行僅僅2至3年時間，屬於行業的「新力軍」。中原地產強大的培訓平台在參賽過程中全程護航，助力兩位全方位改造，憑藉系統化的指導與實戰演練，成功帶領兩位由最初的銷售新丁，大躍進成長為今日獲專業肯定的傑出銷售精英。除了同事自身不懈的努力，更體現了中原培訓系統在提升員工專業水平、溝通技巧及應變能力方面的顯著成效。
中原地產一向視人才為核心資產，除了重視經驗傳承，在全新世代，亦致力發展AI科技及數據大平台，以助前線精英運用科技力量，為客人提供更精準、更具效率的服務。中原將繼續秉承「傳承卓越」的精神，透過持續教育與實務培訓，協助更多有志投身房地產代理行業的年輕人，在專業舞台上發揮潛能，為客戶提供更優質的銷售體驗。
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