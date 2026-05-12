中原地產揚威「第58屆傑出銷售專業大獎」連續36年參賽 今年5位精英100%獲獎

香港管理專業協會及市場推銷研究社聯合主辦的「第58屆傑出銷售專業大獎」比賽於日前圓滿結束，賽果現已正式揭曉。中原地產今年派出5位精英參賽，憑藉卓越的專業素養與穩定的現場發揮，再度錄得100%獲獎的驕人成績。這不僅展現了中原在業界的領軍地位，更成功延續了連續36年參賽、每年均凱旋而歸。

本屆5位得獎精英分別來自多個核心豪宅及住宅區，他們在強手林立的比賽中脫穎而出，專業實力備受肯定。在「傑出銷售專業獎DSA」類別中，沙田豪宅市中心分行B組馮家欣、堅尼地道分行中半山組黃緻霖、貝沙灣分行C組西南區麥書維憑實力奪獎；而在表揚業界新星的「傑出青年銷售專業獎OYSA」則由西九龍長沙灣映築分行賴卓瑩及中九龍現崇山分行冼子軒。