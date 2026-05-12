中原精英會訪香港導盲犬學苑：以愛心引路 共建共融社會

中原地產扎根香港近半世紀，深耕地區，與社區建立緊密聯繫及感情，視推動社會可持續發展及共建和諧社區為己任，並積極推動公司上下一心，全民響應ESG。作為公司旗下的尖子組織，中原精英會不僅致力提升營業員的專業水平，更積極推動同事走入社區，以實際行動回饋社會。日前由創會會長黃偉雄及應屆會長余志偉帶隊參觀「香港導盲犬學苑」，讓一眾精英深入了解導盲犬及治療犬的訓練與服務，藉此喚起同事對視障人士及有需要社群的關注，貫徹推廣ESG的使命。

從慈善跑到親身體驗 深化社會責任 創會會長Addy分享籌辦是次活動的初衷：「上月公司以銀鑽贊助身份支持香港導盲犬協會的小Q慈善跑，不少同事親身參與之後，都對導盲犬工作產生濃厚興趣，為了讓更多同事更深入了解，今次藉由精英會統籌探訪活動。」視障人士是社會上其中一群需要關愛和支援的群體，導盲犬不僅是他們的引路者，更是生活中不可或缺的夥伴。作為扎根香港近50年的企業，中原地產對社區有一份責任，透過今次精英會訪遊活動，體現中原精英不只肩負起物業代理的社會功能，更是促進社區共融的一份子。

寄語精英們學習信任與陪伴的力量 活動當日，精英們在導盲犬學苑的工作人員帶領下，參觀了這座由三級歷史建築——前流浮山警署活化而成的場地。他們不僅了解到導盲犬的日常訓練及工作，更認識到治療犬如何為有需要兒童提供輔助治療支援，成為他們的心靈伙伴。 應屆會長余志偉期望同事能夠藉著今次探訪體會到「信任」與「陪伴」的力量。導盲犬跟視障人士之間的關係，建基於百分之百的信任。而這份信任，亦正正是地產代理跟客戶之間最珍貴的連繫。透過今次活動，精英們可以反思如何與客戶建立長久的互信關係，成為客戶人生重要置業決定上，給予清晰、可靠指引的伙伴；並將「信任」與「陪伴」的精神應用於日常工作之中，用心服務每一位客戶。

大嘆流浮山海鮮 身心充電 參觀過後，精英們於后海灣欣賞了宜人的日落景致，到處打卡留念，並享用了豐富的海洋大餐，席間分享當日的感受。多位精英表示，今次活動令他們眼界大開，真正理解到導盲犬及治療犬如何改變使用者的生命，上了心靈治療的一課。大家除了享用生猛海鮮，還於手信街買了各式地道小食，滿載而歸！ 積極推動 ESG 支持社會共融 是次活動不僅讓精英們上了一堂窩心又寶貴的生命課，更體現了中原地產積極推動ESG理念的決心。未來，中原精英會將繼續秉持這份信念，以愛心引路，帶領同事走進社區，關注弱勢社群，用行動傳遞關愛；與社區同行，實踐社會共融及可持續發展，共同構建一個更溫暖、更共融的香港。