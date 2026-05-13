佐敦永盛大廈地下至3樓連租約出售 意向價1.1億

佐敦永盛大厦地下至三樓，物業總建築面積約11,272方呎，以現狀連同現有租約出售。

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）獲委任為獨家代理出售九龍佐敦道30 – 30A號及上海街89 – 93號永盛大厦地下至三樓，物業總建築面積約11,272方呎，以現狀連同現有租約出售，意向價1.1億元，呎價約9,759元。

是次放售物業涵蓋地下商舖及一樓至三樓商業樓面，每層建築面積約2,818方呎現時全數租出。物業坐落佐敦核心地段，位處佐敦道與上海街交界一帶，屬九龍傳統旺段之一，周邊商業及民生配套成熟。由物業步行前往佐敦港鐵站及柯士甸港鐵站僅約3至6分鐘，交通便捷，能迅速接通九龍核心商貿及消費區，對零售、餐飲及服務行業均具相當吸引力。