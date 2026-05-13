佐敦永盛大廈地下至3樓連租約出售 意向價1.1億

國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）獲委任為獨家代理出售九龍佐敦道30 – 30A號及上海街89 – 93號永盛大厦地下至三樓，物業總建築面積約11,272方呎，以現狀連同現有租約出售，意向價1.1億元，呎價約9,759元。
是次放售物業涵蓋地下商舖及一樓至三樓商業樓面，每層建築面積約2,818方呎現時全數租出。物業坐落佐敦核心地段，位處佐敦道與上海街交界一帶，屬九龍傳統旺段之一，周邊商業及民生配套成熟。由物業步行前往佐敦港鐵站及柯士甸港鐵站僅約3至6分鐘，交通便捷，能迅速接通九龍核心商貿及消費區，對零售、餐飲及服務行業均具相當吸引力。
此外，物業鄰近廟街夜市、玉器市場、寶靈街、佐敦道及彌敦道商業帶，兼享本地消費人流、旅遊熱點效應及傳統核心商圈優勢。區內人流暢旺，商業氣氛濃厚，加上物業屬區內罕有連租約放售之地下至三樓物業組合，投資價值更見突出。
現時出售物業部分100%租出
第一太平戴維斯投資部資深助理董事馮偉全表示，是次出售項目的意向價為1.1億元，呎價非常優惠。現時出售物業部分100%租出，租務表現穩健，可為買家帶來即時高回報；加上物業位處佐敦傳統核心商圈，交通便利，鄰近多個著名旅遊及商業地標，可為投資者帶來穩定及長遠之高回報收益。
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