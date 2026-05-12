西貢下洋新村路1號愚居放售 地盤佔地逾4萬呎

國際房地產顧問第一太平戴維斯住宅代理有限公司獲委任為獨家代理公開招標出售西貢下洋新村路1號愚居，地盤面積約40,365方呎，實用面積約 15,597方呎，以現狀交吉形式出售。
物業現建有兩幢獨立別墅，並配備可同時容納四部座駕的專屬地下車庫。其巨型前庭與後花園提供極度寬敞的戶外綠化及休閒空間。室內設計方面，物業由地下至一樓的層與層之間高度達 4.4至 4.5米，極致挑高的樓底營造出開揚大氣的空間感 。此外，物業現為未經裝修的寬敞狀態，為買家提供極大的佈局彈性，可完全按個人品味與家族需求，度身訂造專屬的頂級大宅。
此項目坐落於私隱度極高的恬靜地段，同時兼享無與倫比的生活便利。物業緊接清水灣道，僅需約 5分鐘車程即可到達將軍澳，約 10分鐘車程直達西貢市中心，區內生活及商業配套一應俱全 。周邊更環繞多個尊貴休閒設施，包括清水灣鄉村俱樂部、香港遊艇會（西貢）及白沙灣遊艇會，盡享優越的品味生活 。教育資源方面，鄰近香港科技大學、英基清水灣小學及香港學堂等多間知名學府與國際學校，為家庭提供優質的教育選擇 。
第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，物業以招標形式出售，是區內罕有具超凡規模及獨立地段的隱世莊園。此類同時具備極高私隱度、龐大地段面積及深厚發展潛力的豪華物業在市場上可遇不可求。其無可比擬的空間可塑性極具吸引力，尤其適合計劃打造家族世代府邸，或著眼於長線保值投資的頂尖買家。
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