西貢下洋新村路1號愚居放售 地盤佔地逾4萬呎

物業現建有兩幢獨立別墅，並配備可同時容納四部座駕的專屬地下車庫。其巨型前庭與後花園提供極度寬敞的戶外綠化及休閒空間。室內設計方面，物業由地下至一樓的層與層之間高度達 4.4至 4.5米，極致挑高的樓底營造出開揚大氣的空間感 。此外，物業現為未經裝修的寬敞狀態，為買家提供極大的佈局彈性，可完全按個人品味與家族需求，度身訂造專屬的頂級大宅。

此項目坐落於私隱度極高的恬靜地段，同時兼享無與倫比的生活便利。物業緊接清水灣道，僅需約 5分鐘車程即可到達將軍澳，約 10分鐘車程直達西貢市中心，區內生活及商業配套一應俱全 。周邊更環繞多個尊貴休閒設施，包括清水灣鄉村俱樂部、香港遊艇會（西貢）及白沙灣遊艇會，盡享優越的品味生活 。教育資源方面，鄰近香港科技大學、英基清水灣小學及香港學堂等多間知名學府與國際學校，為家庭提供優質的教育選擇 。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，物業以招標形式出售，是區內罕有具超凡規模及獨立地段的隱世莊園。此類同時具備極高私隱度、龐大地段面積及深厚發展潛力的豪華物業在市場上可遇不可求。其無可比擬的空間可塑性極具吸引力，尤其適合計劃打造家族世代府邸，或著眼於長線保值投資的頂尖買家。