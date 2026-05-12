中原地產促成海德園成交破百大關 2026迄今奪46%市佔｜柴灣新盤

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔首席營業董事何偉強表示，近期樓市表現極為活躍，整體市況呈現「百花齊放」之態。繼4月份一手成交錄得近2,500宗的高位後，5月份樓市動力持續，至今已錄得逾900宗成交，反映買家入市信心全面回歸。

其中太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」自推售以來，項目卓越質素備受用家及投資客熱捧。中原地產憑藉強大的銷售網絡與專業服務，於該項目的銷售成績一直領先同儕。截至目前為止，中原團隊已累積促成「海德園」102宗買賣成交，累積成交總金額高達近9億元。隨著項目快將交樓，投資者比例持續上升，當中更不乏資深投資者購入作長線收租之用。