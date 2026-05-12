中原地產促成海德園成交破百大關 2026迄今奪46%市佔｜柴灣新盤

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔首席營業董事何偉強表示，近期樓市表現極為活躍，整體市況呈現「百花齊放」之態。繼4月份一手成交錄得近2,500宗的高位後，5月份樓市動力持續，至今已錄得逾900宗成交，反映買家入市信心全面回歸。
其中太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」自推售以來，項目卓越質素備受用家及投資客熱捧。中原地產憑藉強大的銷售網絡與專業服務，於該項目的銷售成績一直領先同儕。截至目前為止，中原團隊已累積促成「海德園」102宗買賣成交，累積成交總金額高達近9億元。隨著項目快將交樓，投資者比例持續上升，當中更不乏資深投資者購入作長線收租之用。
單計2026年迄今中原地產成功售出69伙，佔該項目今年度總成交量高達46%，整體市佔率穩定維持於四成水平。反映市場對優質物業的強勁承接力，亦充分展現了中原地產的實力，一手市場強勢推售帶動氣氛，加上資深投資者相繼入市，預計市場購買力將繼續釋放。
「海德園」住客會所CLUB HEADLAND以「URBAN RESORT」為設計概念，融合都市與自然元素，著重空間實用性與動線規劃，營造舒適從容的生活氛圍。海德園設有逾8萬方呎住客會所 CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。入伙後首兩年更提供往返港鐵杏花邨站的專車接送服務。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。
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