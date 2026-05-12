堅尼地城海怡花園商業基座放售 意向價1.8億｜商舖市況

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，出售位於堅尼地城吉席街 2號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座 ，意向價1.8億元 ，在全數出租的情況下，預期回報達4.5厘。
該物業地理位置極佳，處於吉席街與北街交界的「大單邊」位置，距離堅尼地城港鐵站僅約兩分鐘步行路程。業主已投放大量資金進行全面翻新工程，提升項目不僅包括現代化的外牆美化，亦涵蓋深層次地優化了機電結構及消防安全設施。物業更增設全新直達升降機，無縫連接地下與一樓。此舉徹底打通空間垂直動線，極大化提升一樓空間的商業價值與租客接觸率，適合多樣化零售或服務業態。
物業目前已成功引入多個知名租客，包括西區唯一的電影院、便利店及24小時健身室，為區內居民提供多元化的娛樂及民生服務。若以業主最新意向售價1.8億元計算，在全數出租的情況下，預計回報率高達約4.5厘。
是次出售的商業基座總建築面積約24,884方呎，其中一樓全層面積約13,923方呎，地下商舖面積約10,961方呎。物業擁有極高樓底，地下高度約4.95米，一樓則約4.55米。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，許多投資者對高樓齡物業的維修開支有所顧慮，但本物業已由業主斥資全面翻新機電及消防設施，讓新買家省卻未來 10至 15年的大型維修負擔，即買即享穩定收益。物業地理位置優越，更坐擁極其罕見的 999年地契，這類近乎永久業權的資產在市場絕無僅有。無論是收租回報還是長線傳承，價值均極其突出。
世邦魏理仕香港資本市場部董事曾家亮補充，物業擁有獨立出入口及24小時出入優勢，加上空間結構靈活，除了現有的戲院及健身用途外，長遠亦極適合改裝為大型教育機構、宗教團體、醫療中心或餐飲旗艦店。近期市場上不少大專院校及宗教團體正積極尋找同類過萬呎的大型商舖樓面，本物業正是市場上難得一見的優質選擇。
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