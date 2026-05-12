堅尼地城海怡花園商業基座放售 意向價1.8億｜商舖市況

該物業地理位置極佳，處於吉席街與北街交界的「大單邊」位置，距離堅尼地城港鐵站僅約兩分鐘步行路程。業主已投放大量資金進行全面翻新工程，提升項目不僅包括現代化的外牆美化，亦涵蓋深層次地優化了機電結構及消防安全設施。物業更增設全新直達升降機，無縫連接地下與一樓。此舉徹底打通空間垂直動線，極大化提升一樓空間的商業價值與租客接觸率，適合多樣化零售或服務業態。

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，出售位於堅尼地城吉席街 2號海怡花園第三座地下及一樓整個商業基座 ，意向價1.8億元 ，在全數出租的情況下，預期回報達4.5厘。

物業目前已成功引入多個知名租客，包括西區唯一的電影院、便利店及24小時健身室，為區內居民提供多元化的娛樂及民生服務。若以業主最新意向售價1.8億元計算，在全數出租的情況下，預計回報率高達約4.5厘。

是次出售的商業基座總建築面積約24,884方呎，其中一樓全層面積約13,923方呎，地下商舖面積約10,961方呎。物業擁有極高樓底，地下高度約4.95米，一樓則約4.55米。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，許多投資者對高樓齡物業的維修開支有所顧慮，但本物業已由業主斥資全面翻新機電及消防設施，讓新買家省卻未來 10至 15年的大型維修負擔，即買即享穩定收益。物業地理位置優越，更坐擁極其罕見的 999年地契，這類近乎永久業權的資產在市場絕無僅有。無論是收租回報還是長線傳承，價值均極其突出。