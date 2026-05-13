4月一手私宅登記量按月急升85% 利嘉閣：量值同告反彈｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤浪接浪推售，當中難免遇有短暫空窗期而稍有回氣，惟只要旺勢持續，後市可再突破。綜合土地註冊處數據顯示，四月份全港共錄得2,512宗一手私宅買賣登記，總值達285.34億元，較三月的1,360宗及180.46億元分別大升85%及58%，量值同告反彈，當中量創近24個月次高，而值則為近10個月最多；以量計，更是連續14個月維持在逾一千宗以上的水平，亦是期內第四度破二千宗的高水平，反映一手市場熱鬧非常。

三區新盤登記量全線上升 港島區升兩成

按地區劃分，今年四月份全港三區新盤登記量錄得全線上升，當中港島區錄得兩成升幅，惟已是升幅最少的分區，貢獻主要來自港島南岸及東區柴灣新盤的帶動，造就四月份港島區一手私宅登記量按月多20%，錄得330宗。至於，期內的買賣登記總值也增加27%，錄得79.12億元。

九龍區方面，表現最為凌厲，受惠區內多個新盤百花齊放，銷情理想並錄得大量登記，成功在月內跑贏大市，實現倍升。月內登記量較多的新盤為黃埔的首匯及尖沙咀的瑜意等項目，分別各自錄得198宗及161宗登記，並推動四月份九龍區一手私宅登記勁錄1,197宗，按月急升105%(逾1倍)；月內涉及登記金額也相應大增67%，錄得122.29億元，量值同為全港三區之冠。