海德園連沽2伙兩房戶 套現逾2000萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，為近年港島東同類市場上罕有大型臨海新盤，毗鄰國際商業區太古坊及大型購物商場太古城中心，配套完善。位於太古城中心的「CLUB HEADLAND主題品牌中心」開放以來參觀反應踴躍，帶動項目銷情持續向好。今日(12日)連錄2宗成交，均為兩房單位，成交價由883萬元至1,127萬元，呎價約17,262至20,348元，單日套現約2,011萬元，項目累計售出單位253伙。

「海德園」位於太古城中心G樓之「CLUB HEADLAND主題品牌中心」由即日至5月31日正式開放，設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受會所設施。

CLUB HEADLAND以「URBAN RESORT」為設計概念，融合都市與自然元素，著重空間實用性與動線規劃，營造舒適從容的生活氛圍。逾8萬方呎住客會所提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。