一房483萬入場 形瑨 周六次輪開賣121伙

新盤市場氣氛熾熱，今個周末再有項目展開銷售。新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」昨上載最新銷售安排，將於本周六進行次輪銷售121伙，新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，推售單位包括33伙一房及88伙兩房，分別位處高、中及低層，實用面積273至416方呎，折實價由483.31萬元起。

譚錫湛指，「形瑨」次輪銷售中，一房入場單位為6樓K室，扣除最高15%折扣後，折實售價483.31萬元，折實呎價17,704元；而兩房入場單位為6樓N室，折實售價655.69萬元，折實呎價16,856元。當日銷售分為A組(可購2至6伙)，以及B組(可購1至2伙)發售，今晚7時截票，周五進行抽籤。