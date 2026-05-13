一房483萬入場 形瑨 周六次輪開賣121伙

新盤市場氣氛熾熱，今個周末再有項目展開銷售。新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」昨上載最新銷售安排，將於本周六進行次輪銷售121伙，新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，推售單位包括33伙一房及88伙兩房，分別位處高、中及低層，實用面積273至416方呎，折實價由483.31萬元起。
譚錫湛指，「形瑨」次輪銷售中，一房入場單位為6樓K室，扣除最高15%折扣後，折實售價483.31萬元，折實呎價17,704元；而兩房入場單位為6樓N室，折實售價655.69萬元，折實呎價16,856元。當日銷售分為A組(可購2至6伙)，以及B組(可購1至2伙)發售，今晚7時截票，周五進行抽籤。
壹沐2期次輪銷售後或即提價加推
恒基地產(012)旗下土瓜灣「壹沐」第2期今日以先到先得形式發售50伙，折實平均呎價約21,908元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，有機會於次輪銷售後即晚提價加推，項目首輪沽清150伙，套現約10.8億元。買家分布方面，本地及內地客各佔一半；九龍客佔近六成，港島及新界合佔約四成。連同「壹沐」第1期，項目兩期合共售出548伙，套現約35.7億元。
柏瓏III一房 呎售1.87萬創新高
信和置業(083)牽頭發展的港鐵錦上路站「柏瓏III」昨日售出18伙，套現逾1.3億元，其中5座12樓B3單位，實用面積352方呎一房，以660.53萬元售出，呎價18,765元，創該期數呎價新高。
市建局紅磡庇利街項目今起招意向
另外，市區重建局今日起就九龍紅磡庇利街項目招收意向書，項目屬政府向市建局批出兩幅用地的其中之一，地盤面積約8.18萬方呎，料最少可提供約1,200個住宅單位。
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