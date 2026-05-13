富豪．山峯累售111伙套現逾57億 夥中原推置業優惠｜沙田新盤

由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路23號「富豪．山峯」，項目供應優質罕有，潛力看俏，自開售以來一直備受市場追捧，市場反應相當理想，中原地產全力配合發展商部署，銷售成績節節領先，項目本年至今暫錄9宗成交，當中7宗成交由中原地產促成，屢獲發展商讚揚，更獲確認為樓盤銷售至今總冠軍。近日旺市持續，為配合樓盤銷售部署，中原地產特別為買家提供專屬置業優惠。
富豪物業代理董事衞振聲先生及百利保投資有限公司銷售及市務副總經理(地產部)陳健聰表示，項目累計售出111伙，佔整體約七成，套現逾57億元。當中，今年售出9伙，套現超過4億元，平均成交呎價逾2萬元。目前客源主要係本地及內地客，自用客較多。陳健聰補充，預計最快第二季尾首推6座，為19伙四房兩套戶，實用面積約為1,600方呎，定價將參考市價。被問及樓市情況，陳健聰指，預計樓市全年升8至10%。同系西營盤現樓盤「尚瓏」全盤已沽清，另外筲箕灣金華街項目，預計最快明年推售。
夥中原推總值38.4萬豪華旅遊禮券
為配合「富豪．山峯」銷售，中原地產特別為買家送出專屬置業優惠，答謝客戶支持，由即日起至2026年6月30日期間，凡經中原地產購入「富豪‧山峯」一手單位之首3名買家，可獲贈128,000元「豪華旅遊禮券」，總值384,000元，優惠先到先得，送完即止。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入5月份，樓市市況持續向好，發展商紛紛把握時機推盤，一手市場銷情熾熱，本月一手成交宗數暫錄近1,000宗，料全月錄約2,500宗，有望創18個月新高，預計一手新盤繼續主導大市，本月樓市價量齊升。今年樓價步入上升階段，反映二手樓價之中原城市指數CCL本年已暫錄約8%升幅，買家入市信心增加，不少買遲買會貴，加快入市步伐，隨著換樓鏈帶動，加上整體經濟逐步改善，以及人才持續湧入帶動，旺市更進一步漫延至大單位及豪宅市場，
中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文表示，「富豪．山峯」位於九肚山高尚住宅區，該區低密度住宅一向吸引不少富豪及名人定居，居住環境清幽、隱私度高，景致怡人，吸引力十足，抗跌力亦強，位置上亦方便來往中港兩地人士，吸引注重生活質素之換樓客、專才客及投資者進駐，隨著今年樓市整體市況轉好，樓價持續上揚，豪宅市場交投亦日漸活躍，跟據中原大數據顯示，今年首4月2,000萬元以上一手成交達約646宗，較去年同期錄約254宗大幅上升約1.5倍，近日豪宅市場持續暢旺，第二季數字更有望再升，「富豪．山峯」位置優越，質素頂級，實為用家及長線投資者入市首選，未來升值潛力亦睇高一線，市旺下將帶動交投，中原定必延續項目的亮麗銷售成績。
「富豪．山峯」位於九肚山麗坪路23號，設7座住宅大樓及24間洋房，提供160伙，實用面積由1,554至4,960方呎。
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