富豪．山峯累售111伙套現逾57億 夥中原推置業優惠｜沙田新盤

由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路23號「富豪．山峯」，項目供應優質罕有，潛力看俏，自開售以來一直備受市場追捧，市場反應相當理想，中原地產全力配合發展商部署，銷售成績節節領先，項目本年至今暫錄9宗成交，當中7宗成交由中原地產促成，屢獲發展商讚揚，更獲確認為樓盤銷售至今總冠軍。近日旺市持續，為配合樓盤銷售部署，中原地產特別為買家提供專屬置業優惠。

富豪物業代理董事衞振聲先生及百利保投資有限公司銷售及市務副總經理(地產部)陳健聰表示，項目累計售出111伙，佔整體約七成，套現逾57億元。當中，今年售出9伙，套現超過4億元，平均成交呎價逾2萬元。目前客源主要係本地及內地客，自用客較多。陳健聰補充，預計最快第二季尾首推6座，為19伙四房兩套戶，實用面積約為1,600方呎，定價將參考市價。被問及樓市情況，陳健聰指，預計樓市全年升8至10%。同系西營盤現樓盤「尚瓏」全盤已沽清，另外筲箕灣金華街項目，預計最快明年推售。