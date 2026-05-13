首岸第3期明日開賣70伙 料周內再提價加推｜紅磡新盤

韓家輝指，項目兩期首三輪銷售全數沽清，合共售出468伙，套現逾 39 億元，平均成交價830萬元。客源分佈方面，約72%為本地；約18%為內地；約7%為公司客；約3%為外國國籍，包括新加坡及英國等，另外亦不泛有投資者。

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期首輪發售130伙全數獲得認購，並將於明日(14日)發售3號價單共70伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，將視乎銷售情況，本周內再提價加推，最快下周開賣。

項目3號價單包括49伙兩房、18伙三房，以及3伙兩房連平台單位。價單售價由777.3萬至1,825.4萬元，呎價介乎22,371元至26,409元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由707.34萬至1,661.11萬元，折實呎價介乎20,357元至24,032元，折實平均呎價約22,548元。

夥中銀香港推 6888 元額外現金獎賞

有見項目準買家入市需求殷切，中國銀行(香港)特意為買家提供全方位數碼化按揭服務及額外現金獎賞，助買家輕鬆置業。中銀香港個人金融產品部副總經理 (貸款) 劉寶萍稱，為答謝「首岸」買家對中銀香港的支持，凡經中銀香港電子渠道申請按揭服務並提取貸款，可獲贈6,888元的額外現金獎賞。此外，本行首創全線上按揭申請服務，客戶可隨時隨地透過中銀香港「置業專家」手機應用程式提交按揭申請，並享按揭專員的個人化跟進服務，享受線上線下無縫體驗；客戶更可使用「戶口互聯」服務，授權本行獲取其其他銀行的賬戶資料，減省提交所需入息證明文件的繁瑣，令按揭申請更為簡單便捷。