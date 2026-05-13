文曜兩日沽3伙兩房戶 套現逾3800萬｜九龍城新盤

由建灝地產發展的現樓住宅項目九龍城「文曜」銷情暢旺，過去兩日再添3宗成交，套現逾3,800萬元。

成交單位分別為9樓B單位、11樓B單位及12樓B單位，三個單位實用面積同為650方呎，同屬兩房一套連儲物室間隔。當中位於11樓B單位，獲區內的資深投資者購入，據了解新買家看中項目享有優越校網，保值升值潛力俱備，適合作長遠投資收租，加上該單位屬連租約出售，可即享租賃回報，遂斥資1,293.86萬元購入上址，呎價為19,906元。

此外，9樓B單位亦獲一位投資者承接，據悉新買家有見物業設有會所，加上大堂裝修精美簇新，認為項目質素上乘，故拍板斥1,283.62萬元購入上址作投資收租，呎價為19,748元。另外12樓B單位亦獲新買家以1,299.06萬元購入，呎價為19,986元。據了解，新買家為用家，購入上址先自住，以便為孩子入讀名校舖路，未來更可作長線收租之用。