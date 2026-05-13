世邦魏理仕：東涌第106A區住宅地估值9.6億 料提供990伙單位

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事徐浩賢指，東涌第106A區作為2026/27財政年度賣地計劃中首批推出的招標地皮之一，反映政府採取審慎而務實的土地供應策略。正如早前所指出，本年度賣地計劃規模相對精簡，顯示政府對市場吸納能力及土地收入預期持審慎態度。在此背景下，優先推出一幅已滾存且發展條件相對簡單明確的用地，充分體現政府希望在市場仍處復甦階段時，確保招標結果更為順利。

該用地位於東涌東填海區，具備臨海優勢，並鄰近未來東涌東港鐵站（預計在2029年落成）。同時，附近已有如Century Link及昇薈（The Visionary）等住宅發展（約每方呎11,000至12,500元），為此招標項目提供具體的市場定價參考，並有助支撐其長遠住宅吸引力。然而，該區仍處於早期「開拓」階段，未來增值潛力將主要取決於基建的成熟程度。