世邦魏理仕：東涌第106A區住宅地估值9.6億 料提供990伙單位

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事徐浩賢指，東涌第106A區作為2026/27財政年度賣地計劃中首批推出的招標地皮之一，反映政府採取審慎而務實的土地供應策略。正如早前所指出，本年度賣地計劃規模相對精簡，顯示政府對市場吸納能力及土地收入預期持審慎態度。在此背景下，優先推出一幅已滾存且發展條件相對簡單明確的用地，充分體現政府希望在市場仍處復甦階段時，確保招標結果更為順利。
該用地位於東涌東填海區，具備臨海優勢，並鄰近未來東涌東港鐵站（預計在2029年落成）。同時，附近已有如Century Link及昇薈（The Visionary）等住宅發展（約每方呎11,000至12,500元），為此招標項目提供具體的市場定價參考，並有助支撐其長遠住宅吸引力。然而，該區仍處於早期「開拓」階段，未來增值潛力將主要取決於基建的成熟程度。
項目預計可提供約990個住宅單位，屬中型發展規模，對發展商而言具吸引力。未來發展將主攻大眾至中高端市場，目標客群包括首次置業人士、換樓客，以及受惠香港國際機場三跑道系統持續發展及二號客運大樓擴建重啟所帶動的機場相關需求。定價策略預料將以具競爭力及效率為主，與當前市場環境保持一致。世邦魏理仕對該地皮估值約為9.6億元，折合每方呎樓面地價約1,800元，較2025年初由新地投得的毗鄰106B地皮略具上行空間。然而，市場估值範圍較闊，反映出地緣政治風險、建築成本、利率走勢及一手市場競爭等各種因素。
整體而言，預計市場反應將有改善，預料該地皮的投標或吸引超過8家發展商競投，但出價仍會比较保守。發展商將繼續採取審慎選址策略，重點放在保障利潤，而非積極囤地。
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