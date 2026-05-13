葵涌iCITY二期獲家長客入手贈女兒大學畢業禮 中層戶成交價288萬｜工廈市況

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」二期銷情熾熱，深受用家及投資者歡迎，更有不少客人「跨區」入市，當中有外區家長購入中層單位作快將畢業的女兒作日後工作室之用，成交價約288萬元；亦有外區投資者購入單位作投資收租。中原(工商舖)預期，由於項目入場門檻較低，加上市場上較少同類型一手新式工廈，預料項目將持續獲垂青及注目。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，位於葵涌打磚砰街111號的iCITY二期開售至今，已累計沽出53伙單位，為發展商套現共約1.45億元。優質項目吸引不少外區自用客垂青入市。中原(工商舖)最新錄得多組「跨區客」睇樓，並於短短 3日內促成2宗工作間買賣成交，買家均來自將軍澳。其中一宗買賣成交涉及中層單位，建築面積約422方呎，成交價約288萬元，折合呎價約6,829元。據悉，該買家為一對父母，購入單位予快將大學畢業的女兒作工作室自用。由於項目設計時尚新穎，深受年輕一代歡迎；同時，項目入場銀碼細，加上租金回報理想，亦不排除將作收租用途，考慮到物業投資亦可作兩手準備，該買家遂把握時機迅速入市。
劉重興補充，iCITY租務表現不俗，租金回報穩定，吸引不少投資客小試牛刀。早前居於荃灣區的退休投資夫婦亦經中原(工商舖)成功以約541萬元入市，購入低層2伙單位作長線收租之用，反映投資者不受區域限制。據了解，項目目前已累積錄得10宗大手成交，買家最多一次過購入5個單位。
劉重興認為，現時市場上的「二字頭」新盤幾乎絕跡，無論買入自用或作投資收租均相當合適，再加上400萬港元或以下物業印花稅只需100元，有效降低投資門檻之餘亦可分散投資風險；加上項目單位月供平均僅約一萬元，亦有一期租賃成交作參考，輕鬆做到「供平過租」。在多項優勢支持下，葵涌iCITY成功吸引港九新界多區投資者垂青，交投情況理想，銷情相當熾熱。
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