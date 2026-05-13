年輕夫婦租樓多年決心上車！失落荃灣轉投新葵芳花園 543萬買靚裝戶(多圖)｜二手樓成交

租金持續攀升，在供樓與租金差距不斷收窄下，不少租客決定轉租為買。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園今年暫錄得15宗買賣，分行新近促成屋苑B座低層2室成交，單位實用面積約415方呎，兩房間隔。
原業主為小孩校網轉租為售
許偉業指，上址業主原計劃將單位放租，但由於為小朋友升學校網緣故，最終決定轉售，於上月中放盤，開價560萬元。從相片可見，單位內櫳已翻新，裝修清簡，而最近兩日才放匙可睇樓即獲洽詢。
⇊直擊新葵芳花園B座低層2室⇊
買家睇開荃灣區 惟樓價升幅太快
許偉業透露，買家為年輕夫婦，租樓多年，經歷樓市起起跌跌，現在下定决心買樓，近月一直睇開荃灣區，惟升幅太快，已經追不切價位，例如綠楊新邨兩房起步價已跳至 650萬元，近日轉戰新葵芳花園，睇完上址後即睇還價538萬元，雙方經過議價後，最終以543萬沽出，呎價約13,084元。
單位11年升值16%
據悉，原業主於2015年以468萬元購入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利75萬元，物業期內升值約16%。
資料顯示，新葵芳花園位於下葵涌葵義路12-20號，毗鄰港鐵葵芳站、新葵芳廣場及葵涌廣場，交通生活配套便利，1983年入伙，共有5座，提供1,264個單位。
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