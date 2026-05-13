年輕夫婦租樓多年決心上車！失落荃灣轉投新葵芳花園 543萬買靚裝戶(多圖)｜二手樓成交

租金持續攀升，在供樓與租金差距不斷收窄下，不少租客決定轉租為買。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園今年暫錄得15宗買賣，分行新近促成屋苑B座低層2室成交，單位實用面積約415方呎，兩房間隔。

原業主為小孩校網轉租為售

許偉業指，上址業主原計劃將單位放租，但由於為小朋友升學校網緣故，最終決定轉售，於上月中放盤，開價560萬元。從相片可見，單位內櫳已翻新，裝修清簡，而最近兩日才放匙可睇樓即獲洽詢。