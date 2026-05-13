會德豐旗下兩臨海新盤沽3伙 單日套現逾2470萬｜啟德新盤

受惠區內或將擬建行人天橋連接觀塘、九龍灣等九龍東CBD，「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標加速落成及中九龍繞道（油麻地段）通車，交通配套再升級，會德豐地產兩大PARK PENINSULA臨海合資現樓項目「MIAMI QUAY」系列及「DOUBLE COAST」系列共錄3宗成交，當中包括「DOUBLE COAST I」招標成交1伙兩房+儲物房單位。兩大項目單日共套現逾2,473萬元。

「DOUBLE COAST I」招標沽出第3座32樓E室，戶型為兩房+儲物房（開放式廚房），實用面積462方呎，售價946.3萬元，呎價20,483元。

「MIAMI QUAY I」合共沽出2伙，成交單位均為一房（開放式廚房），實用面積329及315方呎，售價797萬及729.9萬元，呎價23,014及23,171元。

兩大項目自現樓開放，銷情持續熾熱，「MIAMI QUAY」至今累售371伙，套現逾40.1億元；「DOUBLE COAST」至今累售553伙，套現近43.5億元。