海德園沽兩房戶 成交價887萬｜柴灣新盤

「海德園」位於太古城中心G樓之「CLUB HEADLAND主題品牌中心」由即日至5月31日正式開放，設有模擬公路騎行單車及 Visio 智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受會所設施。

是次成交由東區專業人士購入作自用，鍾情太古地產品牌實力及項目會所設施完善，加上地理位置便利，參觀示範單位後隨即決定入市。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，今日錄得一宗兩房單位成交，實用面積512方呎，成交價887萬元，呎價約17,330元。

CLUB HEADLAND以「URBAN RESORT」為設計概念，融合都市與自然元素，著重空間實用性與動線規劃，營造舒適從容的生活氛圍。逾8萬方呎住客會所提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。項目交通便利，約10分鐘可達太古坊及太古城，約15分鐘可達金鐘及中環，並連接港鐵柴灣站及多條巴士及小巴路線。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。