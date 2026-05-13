雅盈峰加推三房兩套戶 周日招標｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」，今日（13日）上載最新銷售安排，宣布加推屬「CROWN COLLECTION」系列的25樓B單位，並定於本周日（17日）以招標形式發售。

是次加推單位為25樓B單位，屬「CROWN COLLECTION」系列的三房兩套連工作間及私人平台間隔，實用面積為1,254方呎，外連78方呎私人平台。單位層與層之間高度達3.5米，特高樓底設計盡顯氣派；單位坐向東南，視野開揚，可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，並遠眺香港公園延綿翠綠景致，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致。此外，單位設有私人平台，既提升戶外生活空間，亦與廚房相連，配合梗廚設計，切合家庭客戶所需。廚房配備德國頂級品牌Poggenpohl櫥櫃，以及國際豪宅標準的Gaggenau廚電，包括酒櫃及鐵板燒爐等設備，設備齊全，盡顯奢華品味。