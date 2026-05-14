50指標屋苑上周買賣按周回落24% 利嘉閣：交投量近四周最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑交投自四月中旬以來已連續三周處於介乎120至140宗的高水平游走，期間消化了不少盤源，在未及補充前，終在上周回落至百宗邊緣整固。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（4/5—10/5）共錄106宗買賣個案，較前周（27/4—3/5）的140宗減少24%，為近四周最少，惟已連續十一周穩處一百宗以上水平。

三區交投量全線向下

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線向下，當中以港島區的減幅較明顯，該區8個指標屋苑上周共錄18宗買賣，較前周的26宗減少31%，其中海怡半島期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；太古城及康怡花園分別錄得6宗及3宗成交，按周各自減少40%及25%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄48宗交投，較前周的65宗減少26%，當中海濱南岸及都會駅各自錄得1宗買賣，按周分別減少67%及75%；麗港城及美孚新村分別錄得3宗及7宗交投，按周減幅各達57%及56%；昇悅居及泓景臺各錄1宗成交，按周分別減少50%；黃埔花園期內錄得5宗買賣，較前周的8宗減少38%；匯景花園交投量由前周的3宗，減少33%至上周的2宗。