中原勇奪富豪．山峯開售至今銷售總冠軍 市佔率逾4成｜沙田新盤

(從左至右)中原地產新界東高級資深營業董事余志偉、富豪物業代理董事衞振聲、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、百利保投資有限公司銷售及市務副總經理(地產部)陳健聰

由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路23號「富豪．山峯」，自推售以來銷情理想，中原地產把握機遇部署最佳銷售策略，全力協助買家入市該優質項目，成功創出亮麗佳績，獲發展商確認為開售至今全行銷售總冠軍，市佔率逾4成 (截至2026年5月14日)，項目本年至今暫錄9宗成交，當中7宗成交由中原地產促成，獲富豪物業代理董事衞振聲及百利保投資有限公司銷售及市務副總經理(地產部)陳健聰親自嘉許中原的傑出表現，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及中原地產新界東高級資深營業董事余志偉率領團隊代表接受殊榮，齊賀佳績。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市氣氛持續向好，新盤銷情勢如破竹，整體入市信心明顯提升，料樓市第二季延續上一季旺勢價量齊升，一手交投火熱亦帶動二手交投，隨著換樓鏈帶動，旺勢亦漫延至豪宅市場，近年內地專才持續湧入，同時高端客群及資金持續流入本港，豪宅市道更睇高一線。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉指，「富豪．山峯」位處尊貴地段，保值及升值潛力極具保證，加上居住環境舒適，深得買家歡心，位置上亦方便來住中港兩地人士，近期整體交投持續暢旺，預料「富豪．山峯」第二季銷售反應理想，中原地產團隊定必將如此優質的項目推介予尊貴客戶，於樓盤繼續交出亮麗成績。