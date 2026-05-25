牆身發霉原因｜用漂白水梳打粉超錯? 處理方法+常見除霉禁忌

春天或夏天落雨時相對濕度會持續高企，最高達95%，在潮濕的環境下，家居牆身往往會成為霉菌溫床。不少人在面對牆上冒出的黑點時，習慣立即隨手拿起漂白水或酒精擦拭，卻往往適得其反。那麼正確的做法應該是如何？等裝修佬拆解常見的除霉謬誤與正確步驟。 牆身發霉：為何總是「治標不治本」？ 很多人以為牆身發霉單純是因為天氣潮濕，但其實發霉的形成，離不開「濕度」、「空氣」及「有機物」三大元素。當室內出現溫差，例如在關掉冷氣後立即開窗，室外潮濕且溫暖的空氣遇到冰冷的牆身，會在表面凝結成微細水珠，就像凍飲杯身的凝水現象。這些水氣結合牆身建材中潛藏的有機物 (如舊式裝修常用的菜膠灰)，便形成了霉菌滋生的黃金環境。若無法打破這三者之間的聯繫，霉菌問題便會不斷循環。

除霉常見兩大禁忌 以下兩種坊間常見的除霉做法應儘量避免： 切勿使用漂白水 漂白水雖然能去除表面霉斑，但其缺乏深入滲透力，無法觸及牆體深處的霉根。更重要的是，漂白水的化學成分會導致漆膜受損，嚴重時會造成牆面褪色、產生明顯色差，甚至削弱漆膜的防潮功能。 避免酒精、白醋或梳打粉 這些家居清潔用品雖然常用於處理雜物，但並不適用於牆壁。它們會溶解現代功能性乳膠漆的結構，破壞牆身原有的防霉保護層，令牆面變得更容易受潮發霉。

正確除霉處理步驟 若想有效處理牆身霉菌，建議選用市面上專為牆面設計的專業防霉除菌劑，這類產品通常含有氯化物或氧化劑，能有效穿透漆膜殺滅霉根。 正確處理手法 建議將除霉劑先噴在乾淨的抹布或海綿上，讓化學成分先滲透並將霉菌失去活性，再溫和地擦拭受影響區域。 針對性產品選擇 在選購產品時，應挑選具備滲透性且不傷漆膜的水性防霉劑。這類產品適用於室內外，且能有效抑制霉菌再生，適合作為日常護理或牆面防護的工具。

深層修復：當霉菌已植根牆內 如果清理表面後霉菌在短時間內再次出現，這代表霉菌可能已深入牆壁基層，單靠表面噴霧難以根治。此時，需採取更徹底的修復方法： 剷除受損層 使用漆剷將受霉菌侵蝕的漆面和灰底剷除，這是杜絕霉根繼續滋生的唯一物理方法。 底層處理 在剷除後的牆面噴上專業防霉水進行徹底殺菌。 重新批灰 待防霉水乾透後，建議塗上司拿 (Sealer) 以增強黏合力，隨後選用不含菜膠的「膩子灰」批平。因為膩子灰不含有機物，不會為霉菌提供養分，是長效防霉的關鍵。

霉菌預防方法 除了處理已發生的問題，日常的空氣調節也是關鍵：11Galleryaddexpandmore-dots Title Gallery年廿八洗邋遢、大掃除或家居清潔時預防腐蝕傷害措施close_icon Add gallery Add Gallery 冷暖氣控制 關冷氣前，建議先切換至風扇模式運作十分鐘，讓室內空氣與牆面溫度緩慢平衡，減少凝水風險。 濕度管理 在極度潮濕的日子，應避免在早上或夜晚等潮濕時段開窗。浴室應長開抽氣扇，但若室外空氣比室內更潮濕，則建議關窗並使用抽濕機。 清潔抽氣扇｜陳年灰塵/千年油漬點搞好？ 抽氣扇清洗步驟教學｜好裝修

清潔習慣 在浴室環境中，洗澡後應將浴簾下擺掛高以利晾乾，並定期以清水沖洗洗手盆周邊的膠條，減少積聚皮屑與肥皂垢等有機物質，切斷霉菌的食物來源。 裝修入伙大小事，一站搞掂！ >> 免費裝修報價 >> 預約家居門診 各類屋型專區： 公居屋 ｜ 私樓 ｜ 一手新盤 ｜ 唐洋樓 ========================================================== *** 本文獲 裝修佬 授權轉載 ***