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出版：2026-May-14 20:40
更新：2026-May-14 20:40

青衣盈翠半島三房套戶1120萬轉手 一手業主98年賺翻倍離場｜二手樓成交

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青衣盈翠半島三房套戶1120萬轉手 一手業主98年賺翻倍離場｜二手樓成交

青衣盈翠半島三房套戶1120萬轉手 一手業主98年賺翻倍離場｜二手樓成交

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利嘉閣地產葵青一城新城市區助理營業董事彭錦添稱，青衣區本月至今暫錄約28宗二手買賣個案，其中1宗市場成交為盈翠半島16座中層D室，實用面積約676方呎，屬三房一套間隔，外望開揚景觀，剛以1,120萬元成交，呎價約16,568元。

據悉，原業主在1998年以約340.5萬元一手買入單位，持貨至今28年轉手，帳面獲利逾779萬元，期內物業升值逾2倍。

資料顯示，盈翠半島位於青衣青敬路33號，連接港鐵青衣站，1999年入伙，分為2期共有12座，提供3,500個單位。

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