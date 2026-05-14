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出版：2026-May-14 21:45
更新：2026-May-14 21:45

會德豐旗下兩臨海新盤單日沽5伙 套現逾5410萬｜啟德新盤

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會德豐旗下兩臨海新盤單日沽5伙 套現逾5410萬｜啟德新盤

DOUBLE COAST I招標沽出第3座2樓D室。

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受惠區內或將擬建行人天橋連接觀塘、九龍灣等九龍東CBD，「啟德智慧綠色集體運輸系統」招標加速落成及中九龍繞道（油麻地段）通車，交通配套再升級，會德豐地產兩大PARK PENINSULA臨海合資現樓項目「MIAMI QUAY」系列及「DOUBLE COAST」系列，今日(14日)共錄5宗成交，當中包括「DOUBLE COAST I」招標成交1伙兩房+儲物房單位。兩大項目單日共套現逾5,414萬元。

會德豐旗下兩臨海新盤單日沽5伙 套現逾5410萬｜啟德新盤

MIAMI QUAY I及MIAMI QUAY II合共沽出4伙。

DOUBLE COAST I」招標沽出第32D室，戶型為兩房+儲物房（開放式廚房），實用面積480方呎，售價918.7萬元，呎價19,140元。

MIAMI QUAY I」及「MIAMI QUAY II」合共沽出4伙，成交單位為一房及三房一套，實用面積318620方呎，售價719.8萬至1,496.4萬元，呎價22,63524,368元。

兩大項目自現樓開放，銷情持續熾熱，「MIAMI QUAY」至今累售372伙，套近40.6億元；「DOUBLE COAST」至今累售553伙，套現近43.5億元。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

即睇啟德DOUBLE COAST1期最新資訊 (House730)

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