近年最強救市！ 英國銀行推罕見首置優惠 首期5萬上車

對於不少已移居英國的港人來說，買樓及生活壓力是在英國落地生根最大「絆腳石」，然而英國樓市場近日迎來重磅喜訊！英國三大銀行之一的萊斯銀行(Lloyds)宣布推出全新的「首置買家提振計劃」(First Time Buyer Boost)，買家最少僅須支付5,000英鎊(約5.3萬港元)的首期即可入市，如首期支付樓價10%，更可將貸款限額大升至家庭收入5.5倍，堪稱近年英國樓市最強「救市方案」。

近年來英國租金及生活成本高企，不少租戶每月租金支出與按揭貸款相若，卻因首期門檻過高遲遲未能上車。萊斯銀行指出，現時英國首次置業者平均年齡已升至32歲，較10年前推遲兩年，主要原因是租金上漲和生活成本上升導致儲首期難度大增。而且不少租客準時交租、理財穩健，卻因儲不到大額首期被拒於樓市門外。該行首置新造按揭將入市首期壓至5,000英鎊，大幅縮短儲錢時間，為無「父幹」的無殼蝸牛打開置業通道，同時讓月供能力充足的租戶擁有真正上車機會。

另外，申請人不論受僱或自僱人士均可申請，但必須通過嚴格還款能力與信貸審核。此外，其他資助房屋例如，共有產權(Shared Ownership)的申請者，購買新盤物業及獲贈首期的人士均不符合片申請資格。

今次推出的按揭計劃，物業樓價上限為30萬英鎊(約318萬港元)，按揭成數(LTV)可高逾98%，按揭額最高為年薪4.5倍，並採用5年定息，年利率5.89厘，整個申請過程將不收取手續費，而按揭還款期最長40年。

英金融機構 重推零首期十成按揭

此外，如首期支付樓價最少10%，更可以將貸款限額大幅調升至家庭收入的5.5倍，不過申請者必須是首置買家，家庭總年收入須達到5萬英鎊(約53萬港元)或以上。另外申請人必須通過銀行的嚴格信用評分測試(Credit Score)以及負擔能力評估。

近月英國低首期按揭市場競爭升溫，今年2月，桑坦德(Santander)推出最低1萬英鎊首期的按揭貸款，最高按揭成數達98%，按揭借貸金額達50萬英鎊(約530萬港元)，但不適用於北愛爾蘭的物業申請。另一英國金融機構Skipton Building Society在3年前亦開始提供「零首期」按揭，為自2008年以來英國首個無需擔保人、無需首期的貸款項目。