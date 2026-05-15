紅磡新盤 首岸 不足3周速沽527伙

新盤持續熱銷，由恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團發展的紅磡項目 「One Victoria Cove首岸」昨第三期次輪銷售，即日有逾84%單位獲認購，其中兩房單位沽清，套現約5.6億元。首岸自推出以來不足3周內，已速沽527伙，將於短期內加推單位應市。
首岸為市區重建局「Victoria Cove Area東維港灣區」中首個大型內陸連接海濱主要網絡連繫的項目，昨輪銷售70伙，實用面積介乎301至708方呎，折實售價由707.3萬至1,661.1萬元，折實呎價由20,357至24,032元。據悉，該盤昨日即沽出約59伙。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意。目前項目累計沽出單位，已佔可發售單位98%，累計套現近45億元。
「首岸」位於紅磡庇利街1號，第3期（第1座）提供288伙，戶型為兩房至三房，另設特色戶；項目預計關鍵日期為2027年8月31日。
名日．九肚山今起加價逾3%
豪宅市場亦同樣暢旺。長江實業集團(1113)旗下沙田現樓豪宅新盤「名日．九肚山」擬提價。項目日前開放全新示範單位後，昨再以招標形式售出1伙三房海景單位。發展商將於今日起上調高層三房戶售價，加幅逾3%，吸引買家加價前夕入市。售出的三房海景單位為第2座20樓B室，實用面積1,053方呎，成交價1,825萬元，呎價17,331元。據了解，買家為本地家庭客，鍾情項目環境清幽，單位間隔方正實用，兼享馬場及沙田海雙重景致，自設豪華住客會所，故趁加價前購入單位作自住用途。
維港．星岸招標形式重售2號屋
另外，同為長實旗下的紅磡「維港．星岸」昨上載最新銷售安排，將於下周二起以招標形式重售海岸花園洋房2號屋。該洋房共3層，屬四房雙套連儲物房及洗手間，實用面積2,196方呎，連同796方呎的前、後花園及私人戶外按摩池。洋房2號屋原買家於2018年4月底購入單位，並於2025年3月17日終止買賣合約，料遭沒收逾3,100萬元離場。洋房原以逾1.1億元成交，當時呎價約50,091元。
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