紅磡新盤 首岸 不足3周速沽527伙

新盤持續熱銷，由恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團發展的紅磡項目 「One Victoria Cove首岸」昨第三期次輪銷售，即日有逾84%單位獲認購，其中兩房單位沽清，套現約5.6億元。首岸自推出以來不足3周內，已速沽527伙，將於短期內加推單位應市。

首岸為市區重建局「Victoria Cove Area東維港灣區」中首個大型內陸連接海濱主要網絡連繫的項目，昨輪銷售70伙，實用面積介乎301至708方呎，折實售價由707.3萬至1,661.1萬元，折實呎價由20,357至24,032元。據悉，該盤昨日即沽出約59伙。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意。目前項目累計沽出單位，已佔可發售單位98%，累計套現近45億元。