赤柱ONE STANLEY天際複式大宅8776萬標售 呎價逾3.4萬｜豪宅新盤

「ONE STANLEY」過去四星期接連錄得6宗成交，套現近4.3億元。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」昨日(15日)增添成交，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目位於第9座2樓及3樓C單位天際複式大宅，實用面積2,566方呎，屬四房四套連儲物房、私人升降機大堂、庭院及天台間隔，天台面積1,089平方呎，可盡覽南海無敵美景，透過招標形式以8,776萬元售出，呎價約34,201元。

買家為內地商人 與家人擬移居香港

據了解，新買家為內地商人，與家人打算移居香港，並計劃為子女入讀南區國際名校，參觀項目後，鍾情項目之無敵海景，同時有不少戶外空間可供子女嬉戲，深感同區罕有，故購入作自用。