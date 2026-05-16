赤柱ONE STANLEY天際複式大宅8776萬標售 呎價逾3.4萬｜豪宅新盤

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」昨日(15日)增添成交，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目位於第9座2樓及3樓C單位天際複式大宅，實用面積2,566方呎，屬四房四套連儲物房、私人升降機大堂、庭院及天台間隔，天台面積1,089平方呎，可盡覽南海無敵美景，透過招標形式以8,776萬元售出，呎價約34,201元。
買家為內地商人 與家人擬移居香港
據了解，新買家為內地商人，與家人打算移居香港，並計劃為子女入讀南區國際名校，參觀項目後，鍾情項目之無敵海景，同時有不少戶外空間可供子女嬉戲，深感同區罕有，故購入作自用。
值得留意，大宅地下層設有尊屬門牌及出入口，連接庭院直達私人升降機大堂，升降機可直達大宅每一樓層，突顯尊貴。大宅2樓為客飯廳層，橫向長方形客飯廳空間充裕，並設有露台，可盡覽遼闊南海美景；3樓為寢區層，設有4個套房，主人套房預留位置設衣帽間，亦設露台，主人浴室與主人套房景觀同向，住戶可一邊浸浴一邊欣賞窗外優美海景。天台空間感十足，背靠山巒面向壯闊海景，盡享背山面海寫意生活。連同上述成交，現時全屋苑之相同戶型的特色大宅僅餘1間可供出售，戶型越見珍罕。
四星期連錄6宗成交 套現近4.3億
鄭智荣指，近期豪宅市場熾熱，「ONE STANLEY」過去四星期接連錄得6宗成交，套現近4.3億元；多款特色單位及洋房均受富豪買家追捧，不少戶型僅餘少量單位或已悉數沽清。項目推售迄今累售44伙，總成交金額逾45億元。
此外，隨著近月一手住宅市場氣氛向好，加上中美高層會談釋放正面信號，並達成一系列新共識，料將有利本港經貿穩定發展，加強投資者信心，預計對本港樓市形成長期利好作用。而本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，不少富豪買家紛紛物色心儀豪宅物業，集團對項目充滿信心，料短期內再創佳績。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。
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