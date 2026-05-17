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出版：2026-May-17 16:58
更新：2026-May-17 16:58

首岸第3期加推78伙 周二第3輪發售58伙 724萬入場｜紅磡新盤

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首岸第3期加推78伙 周二第3輪發售58伙 724萬入場｜紅磡新盤

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恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期加推全新第4號價單共78伙，同步上載第3輪銷售安排，將於本周二(19)發售58伙。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，第4號價單包括34伙兩房、23伙兩房連儲物房、14伙三房套房、5伙三房套連工作間，以及2伙兩房連平台單位，實用面積介乎301708方呎。價單售價由795.7萬至1,845.8萬元，呎價介乎23,807元至26,467元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由724.08萬至1,679.67萬元，折實呎價介乎21,665元至24,085元，折實平均呎價約23,151元，較上張3號價單22,548元高約2.7%

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周二發售入場單位屬兩房連平台戶

至於項目周二發售單位包括34伙兩房、16伙兩房連儲物房、3伙三房套房、3伙三房套連工作間，以及2伙兩房連平台單位，實用面積介乎301708方呎。價單售價由795.7萬至1,833.2萬元，呎價介乎23,807元至26,467元。

扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由724.08萬至1,668.21萬元，折實呎價介乎21,665元至24,085元。最低售價為第13H室，實用面積301方呎，連84方呎平台，兩房間隔，折實售價724.08萬元，折實呎價24,056元。最低呎價為第18C室，實用面積431方呎，兩房連儲物房間隔，折實售價933.75萬元，折實呎價21,665元。

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「首岸」位於紅磡庇利街1號，第3期（第1座）提供288伙，戶型為兩房至三房，另設特色戶；項目預計關鍵日期為2027831日。

即睇紅磡首岸第3期最新資訊 (House730)

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