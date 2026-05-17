首岸第3期加推78伙 周二第3輪發售58伙 724萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第3期加推全新第4號價單共78伙，同步上載第3輪銷售安排，將於本周二(19日)發售58伙。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，第4號價單包括34伙兩房、23伙兩房連儲物房、14伙三房套房、5伙三房套連工作間，以及2伙兩房連平台單位，實用面積介乎301至708方呎。價單售價由795.7萬至1,845.8萬元，呎價介乎23,807元至26,467元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由724.08萬至1,679.67萬元，折實呎價介乎21,665元至24,085元，折實平均呎價約23,151元，較上張3號價單22,548元高約2.7%。