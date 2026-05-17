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地產
出版：2026-May-17 17:53
更新：2026-May-17 17:53

瑜一高層四房大宅逾4689萬成交 呎價3.8萬｜何文田新盤

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「瑜一」第1B期僅餘最後2伙四房單位待沽。(

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華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情熾熱，最新售出第3A28A室，實用面積1,234方呎，連51方呎天際平台，屬四房一套連儲物室間隔，成交價4,689.2萬元，呎價38,000元。

發展商表示，單位除可享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致，更可眺望西九龍海景及多個地標式建築。現時項目第1B期僅餘最後2伙四房單位待沽，分別為第3A28B室及29A室，由於同類型大宅供應稀缺，相信市場準買家會把握機會。

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華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，近日樓市交投暢旺，當中豪宅市場成交量及價格顯著上升，「瑜一」系列於5月中旬暫已錄得14宗成交，分別為兩房至四房大宅，套現超過3.7億元。由於近日接獲不少客戶查詢項目逾千呎特色戶，現時正研究於短期內推出優質特色大宅，以滿足市場需求。

至於「瑜一」系列累計銷售達739伙，總銷售金額逾127億元。

瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎3361,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為20241129日，樓花期長約20個月。

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