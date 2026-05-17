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出版：2026-May-17 20:18
更新：2026-May-17 20:18

大手客擲近1.6億購峻譽．渣甸山全層2伙｜港島新盤

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「峻譽．渣甸山」最新錄得一組買家斥1.592億元購入全層2伙標準四房大宅。

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由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號豪宅「峻譽．渣甸山」銷情持續，最新錄得一組買家斥1.592億元購入全層2伙標準四房大宅，成交單位為第16A室及6B室，實用面積分別為1,6791,686方呎，同屬四房雙套間隔，均配備私人升降機大堂，2伙各配一個車位成交價同為7,960萬元，呎價分別為47,409元及47,212元。

據了解，買家尤其鍾情高私隱度的居住環境，儘管單位各設有私人升降機大堂，但仍希望擁有全層的私隱性，買家亦認為，這類坐落於渣甸山傳統豪宅地段2的全新豪宅發展項目極為罕有，最終決定入市一併購入兩個單位。

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中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，是次成交可見項目地理位置得天獨厚，優勢不言而喻。近期屢錄大額成交，進一步印證市場對頂級地段及罕有物業的強烈需求。

「峻譽．渣甸山」由2座住宅大樓組成，提供114伙，實用面積介乎4342,949方呎，戶型涵蓋兩房及四房，另設特色單位。項目自設住客會所，設施包括室外游泳池、健身房、宴會廳、桑拿浴室等；設有89個車位及2個電單車位。項目位處東半山頭排位置，前臨維港、後靠山巒，約七成單位景觀無遮擋，而所有四房單位房間均可享有海景，居住環境靜中帶旺。

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