會德豐2026年中前銷售金額突破200億 迄今售出1725伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握樓市暢旺機遇，銷售成績再創高峰，2026年中前銷售金額已突破200億元，達到201億元，比去年早6個月達成此驕人紀錄；同時亦已售出1,725伙，比較去年同期，累售單位增加2.5倍，銷售金額增加2.7倍，可謂價量兼備，相信今年餘下時間銷售成績將有望打破去年紀錄，再創佳績。

黃光耀指，集團多個優質項目成交熾熱，包括黃竹坑港島南岸「DEEP WAETR SOUTH」開售迄今累沽164伙，共套現29億元。將軍澳日出康城「SEASONS」系列，全部期數均享「現樓即買即住」優勢，進一帶動項目銷情，今年至今成交175伙，連同車位及電單車位合共套現約13億元。