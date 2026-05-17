首岸周末售出2伙 不足三周速沽529伙 套現45億｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」為市區重建局「Victoria Cove Area 東維港灣區」中首個大型內陸連接海濱主要網絡連繫的項目，傲踞當中全港首個「合併式小區」(規劃中）核心門廊地段，開創紅磡新核心。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於本周末期間售出2伙，套現逾2,860萬元。

韓家輝指，售出單位包括第1座23樓M室及28樓M室，實用面積同為616方呎，成交價分別為1,417.32萬及1,443.16萬元，成交呎價23,008元及23,428元。「首岸」不足3周內速沽529伙，佔可發售單位逾98%，套現約45億元。