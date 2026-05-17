首岸周末售出2伙 不足三周速沽529伙 套現45億｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」為市區重建局「Victoria Cove Area 東維港灣區」中首個大型內陸連接海濱主要網絡連繫的項目，傲踞當中全港首個「合併式小區」(規劃中）核心門廊地段，開創紅磡新核心。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於本周末期間售出2伙，套現逾2,860萬元。
韓家輝指，售出單位包括第1座23樓M室及28樓M室，實用面積同為616方呎，成交價分別為1,417.32萬及1,443.16萬元，成交呎價23,008元及23,428元。「首岸」不足3周內速沽529伙，佔可發售單位逾98%，套現約45億元。
至於項目第3期將於周二(19日)進行第3輪銷售58伙，包括34伙兩房、16伙兩房連儲物房、3伙三房套房、3伙三房套連工作間，以及2伙兩房連平台單位，實用面積介乎301至708方呎。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由724.08萬至1,668.21萬元，折實呎價介乎21,665元至24,085元。
最低售價為第1座3樓H室，實用面積301方呎，連84方呎平台，兩房間隔，折實售價724.08萬元，折實呎價24,056元。最低呎價為第1座8樓C室，實用面積431方呎，兩房連儲物房間隔，折實售價933.75萬元，折實呎價21,665元。
「首岸」位於紅磡庇利街1號，第3期（第1座）提供288伙，戶型為兩房至三房，另設特色戶；項目預計關鍵日期為2027年8月31日。
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