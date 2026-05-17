十大屋苑｜周末錄12宗成交 太古城最旺 中原：料樓市持續處價量齊升狀態

據中原地產統計，十大屋苑本周末(16及17日)錄得12宗成交，按周減少1宗或約7.7%。當中太古城錄得4宗最旺，黃埔花園及沙田第一城各錄2宗，康怡花園、美孚新邨、麗港城、新都城同錄1宗；而海怡半島、嘉湖山莊及映灣園則「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末成交數字維持雙位數，屬高位橫行，整體入市氣氛向好，本周末一手市場持續暢旺，連續兩天兩新盤推售錄即日沽清紀錄，兩日共錄得超過200伙一手成交，本月暫錄超過1,400宗。樓價持續上揚，現時買家對後市信心充足，周末積極於一二手兩邊市場游走睇樓比較，預計樓市持續處價量齊旺狀態。