十大屋苑｜周末錄12宗成交 太古城最旺 中原：料樓市持續處價量齊升狀態

據中原地產統計，十大屋苑本周末(16及17日)錄得12宗成交，按周減少1宗或約7.7%。當中太古城錄得4宗最旺，黃埔花園及沙田第一城各錄2宗，康怡花園、美孚新邨、麗港城、新都城同錄1宗；而海怡半島、嘉湖山莊及映灣園則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末成交數字維持雙位數，屬高位橫行，整體入市氣氛向好，本周末一手市場持續暢旺，連續兩天兩新盤推售錄即日沽清紀錄，兩日共錄得超過200伙一手成交，本月暫錄超過1,400宗。樓價持續上揚，現時買家對後市信心充足，周末積極於一二手兩邊市場游走睇樓比較，預計樓市持續處價量齊旺狀態。
太古城三房1148萬連租約沽
中原地產太古城齊宮閣分行高級資深區域營業經理王秀芬指，太古城周末錄4宗成交，包括漢宮閣低層H室，實用面積約709方呎，屬三房間隔，以1,148萬元連租約承接，呎價約16,192元。原業主於2012年以842萬元購入單位，持貨約14年，是次轉售帳面獲利306萬元或約36.3%離場。
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運說，太古城周末成交單位包括寧安閣低層D室，實用面積約580方呎，以980萬元易手，呎價約16,897元；屋苑本月迄今暫錄約20宗成交。
康怡花園高層複式戶1480萬蝕賣
中原地產康怡逸樺園分行高級資深分區營業經理張略欣稱，鰂魚涌康怡花園本月暫錄8宗買賣，包括分行促成G座高層複式戶成交，單位實用面積約940方呎，以1,480萬元獲用家承接，呎價約15,745元。據了解，原業主於2018年以1,600萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出帳面虧蝕120萬元，物業期內貶值約7.5%。
麗港城三房880萬易主
中原地產中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城周末錄得1宗成交，較上個周末無升跌。成交單位為9座中層H室，實用面積約748方呎，屬三房間隔，以880萬元沽出，呎價約11,765元。
沙田第一城三房625萬成交
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠指，沙田第一城本周末錄2宗成交，全月暫錄18宗買賣。周末成交單位包括17座中層E室，實用面積約451方呎，採三房間隔，以625萬元沽出，呎價約13,858元。
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