十大屋苑｜周末買賣增至13宗 利嘉閣：新盤銷售佔主導 二手業主仍惜售

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，中美兩國元首上周進行會面，氣氛正面，加上市場焦點仍集中在新盤項目，且二手業主持惜售態度，因此令十大屋苑成交宗數維持現有狀態。剛過去的周六日，十大屋苑的二手交投保持在雙位數水平，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(16至17日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較上一個周六日(9至10日)的11宗，按周回升2宗或18%。
廖偉強指出，美國聯儲局下月中將舉行議息會議，現時市場普遍預期息率維持不變，故息口因素暫時無阻買家入市意欲。而本港樓市交投氣氛仍然暢旺，發展商繼續積極推出新盤應市，與二手樓市維持互相輝映格局。不過，由於市場上二手放盤數量不多，加上業主對後市走勢樂觀及持惜售態度，因此成交量仍會維持緩慢增長走勢。
剛過去的周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區表現最佳，錄得7宗成交，港島區錄得4宗，而新界區錄得2宗成交。若以屋苑劃分，共有7個屋苑錄得買賣，其中太古城以約4宗成交領先，美孚新邨、黃埔花園及新都城各錄得2宗成交，而麗港城、沙田第一城、嘉湖山莊則各錄得1宗成交；至於康怡花園、杏花邨及映灣園則未錄得成交。
太古城連錄4宗成交
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去的周六日太古城連錄約4宗交易，其中金楓閣一個中層A室，實用面積約1,114方呎，以2,138萬元易手，呎價約19,192元。另外屋苑寧安閣一個低層D室，實用面積約580方呎，以980萬元沽出，呎價約16,897元。
美孚新邨低層戶990萬易主
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區董事郭永峰稱，過去的周六及周日兩天，美孚新邨錄得約2宗成交，其中一個成交單位為2期百老匯街32號低層A室，實用面積約941方呎，成交價約990萬元，呎價約10,521元。
沙田第一城中層戶625萬售出
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛說，沙田第一城在過去周六日錄得約1宗成交，單位為17座中層E室，實用面積約451方呎，以約625萬元沽出，呎價約13,858元。
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