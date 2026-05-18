十大屋苑｜周末買賣增至13宗 利嘉閣：新盤銷售佔主導 二手業主仍惜售

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，中美兩國元首上周進行會面，氣氛正面，加上市場焦點仍集中在新盤項目，且二手業主持惜售態度，因此令十大屋苑成交宗數維持現有狀態。剛過去的周六日，十大屋苑的二手交投保持在雙位數水平，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(16至17日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較上一個周六日(9至10日)的11宗，按周回升2宗或18%。

廖偉強指出，美國聯儲局下月中將舉行議息會議，現時市場普遍預期息率維持不變，故息口因素暫時無阻買家入市意欲。而本港樓市交投氣氛仍然暢旺，發展商繼續積極推出新盤應市，與二手樓市維持互相輝映格局。不過，由於市場上二手放盤數量不多，加上業主對後市走勢樂觀及持惜售態度，因此成交量仍會維持緩慢增長走勢。