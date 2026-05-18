中原(工商舖)：上月舖位租賃成交錄322宗 料5月價量可保持平穩

本港零售市道升勢強勁，最新3月份零售業總銷貨價值錄得約339億元，按年大幅上升12.8%，超市貨品作為3大主要消費類別之一，亦錄得按年約0.6%升幅，反映民生消費仍保持穩步上升態勢，帶動超市承租力提升。據中原(工商舖)統計，4月份商舖租賃市場錄得成交約322宗，按月及按年僅窄幅上落；涉及成交金額則錄得約3,046萬元，較上月微跌約5.09%。該行分析指，商舖租賃成交量趨向穩定，加上臨近暑期旅遊旺季，預料5月份商舖租賃成交價量可保持平穩。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，4月份商舖市場錄得租賃成交約322宗，與上月約323宗及去年同期約332宗相若；成交金額則錄得約3,046萬元，按月及按年分別輕微回落約5.09%及約17.09%。至於租用面積則錄得約49.1萬方呎，按月增加約1.78%，按年則減少約兩成。

何潔釵稱，新近錄得的一宗矚目成交位於灣仔莊士敦道152至158號地舖，面積約3,404方呎，最新獲佳寶食品租用，市傳月租約30萬元，平均呎租約88元。資料顯示，佳寶食品自去年8月被內地電商平台京東集團以約40億元收購後，一直積極擴店，新近亦分別以約15.5萬元及19萬元進駐鰂魚涌及元朗地舖，展現不俗的承租能力。