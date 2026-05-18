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地產
出版：2026-May-18 09:30
更新：2026-May-18 09:30

樓價12年近乎「原地踏步」！九肚山玖瓏山兩房獲區內客入手｜二手樓成交

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玖瓏山共有10座，提供973個單位。(資料圖片)

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樓市氣氛持續向好，交投明顯加快。中原地產新界東豪宅副區域營業董事梁廣成表示，市場最新錄玖瓏山日瓏閣1座中層H室成交，單位實用面積約662方呎，兩房間隔，日前議價後以741萬元沽出，呎價約11,193元。

據了解，新買家為區內客，見單位間隔合用，屋苑環境舒適，即購入單位自用。原業主於2014年以731萬元購入上址，持貨約12年，現轉售帳面賺10萬元，物業期內僅升值1.4%

資料顯示，玖瓏山位於九肚山麗坪路33號，2015年入伙，共有10座，提供973個單位。

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