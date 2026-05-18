5月一手撲近1500宗 形瑨 兩輪一Q清 提價2.6%加推

樓市氣氛持續熾熱，綜合市場資訊，5月截至昨日一手市場錄得超過1,460宗成交。不少新盤銷情報捷，發展商乘勝追擊再加推，當中新鴻基地產(016)荃灣「形瑨」兩輪銷售均「一Q清」，套現逾18億元；昨日提價約2.6%加推4號價單共87伙兩房，實用面積361至364方呎，折實價634.78萬元起，折實平均呎價約18,613元。
新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，與之前價單相比，「形瑨」今批87伙因應樓層坐向、景觀及間隔因素，而有約2.6%調整。今批單位扣除最高的15%折扣後，折實價634.78萬至729.04萬元，折實呎價17,535至20,029元。最低售價及呎價同為5樓F室，實用面積362方呎，折實價634.78萬元，折實呎價17,535元。譚錫湛稱，項目將在本周盡快公布銷售安排，料最快於周末開售。
首岸第3期明日開賣58伙
由恒基地產(012)牽頭發展的紅磡「首岸」開售不足3周售出529伙，佔可發售單位逾98%，套現約45億元。項目第3期早前加推全新4號價單共78伙，並落實明日進行第3輪發售58伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，是次發售包括50伙兩房、6伙三房及2伙連平台單位，實用面積301至708方呎。扣除最高9%折扣優惠，折實價724.08萬元起，折實呎價21,665元起。最低售價為1座3樓H室兩房，實用面積301方呎，連84方呎平台，折實呎價24,056元。
會德豐銷售額突破200億
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，集團把握樓市暢旺機遇，銷售成績再創高峰，2026年中前銷售金額已突破200億元，達201億元，比去年提早6個月達成此紀錄；同時售出1,725伙，較去年同期累售單位大增2.5倍，銷售金額增長2.7倍，可謂價量兼備。
黃光耀指，集團旗下包括九龍塘龍庭里超級豪宅「THE MONET」及北部都會區古洞項目將適時公布銷售推廣部署。
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