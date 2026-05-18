5月一手撲近1500宗 形瑨 兩輪一Q清 提價2.6%加推

樓市氣氛持續熾熱，綜合市場資訊，5月截至昨日一手市場錄得超過1,460宗成交。不少新盤銷情報捷，發展商乘勝追擊再加推，當中新鴻基地產(016)荃灣「形瑨」兩輪銷售均「一Q清」，套現逾18億元；昨日提價約2.6%加推4號價單共87伙兩房，實用面積361至364方呎，折實價634.78萬元起，折實平均呎價約18,613元。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，與之前價單相比，「形瑨」今批87伙因應樓層坐向、景觀及間隔因素，而有約2.6%調整。今批單位扣除最高的15%折扣後，折實價634.78萬至729.04萬元，折實呎價17,535至20,029元。最低售價及呎價同為5樓F室，實用面積362方呎，折實價634.78萬元，折實呎價17,535元。譚錫湛稱，項目將在本周盡快公布銷售安排，料最快於周末開售。