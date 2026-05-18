麗新九龍塘廣播道項目命名「博峯」 設46伙大宅｜新盤登場

麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道項目今日(18日)正式命名為「博峯」(MOUNT BROADCAST)，提供46伙，標準單位戶型涵蓋三房雙套至四房雙套間隔，預計最快季內推出。

麗新發展行政總裁陳少華表示，廣播道對上一個新盤入伙追溯到2011年，項目部署最快本月公布售樓說明書。他介紹指，項目中文名稱「博峯」寓意宏偉格局與寬廣視野，「峯」與英文「MOUNT」同出一轍，位置優越，聳立於九龍塘核心之巔。英文名稱「BROADCAST」則直接呼應廣播道的歷史根源。

麗新發展高級副總裁潘銳民稱，項目樓高12層，提供46伙，當中40個標準單位涵蓋20伙三房及20伙四房，另設4伙天際特色單位及2幢洋房。所有分層單位均向南，實用面積由約1,100至1,300方呎。天際特色戶實用面積約2,200方呎，附設私家平台或天台；而洋房實用面積約2,600方呎，連花園及天台。