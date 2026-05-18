麗新九龍塘廣播道項目命名「博峯」 設46伙大宅｜新盤登場

麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道項目今日(18日)正式命名為「博峯」(MOUNT BROADCAST)，提供46伙，標準單位戶型涵蓋三房雙套至四房雙套間隔，預計最快季內推出。
麗新發展行政總裁陳少華表示，廣播道對上一個新盤入伙追溯到2011年，項目部署最快本月公布售樓說明書。他介紹指，項目中文名稱「博峯」寓意宏偉格局與寬廣視野，「峯」與英文「MOUNT」同出一轍，位置優越，聳立於九龍塘核心之巔。英文名稱「BROADCAST」則直接呼應廣播道的歷史根源。
麗新發展高級副總裁潘銳民稱，項目樓高12層，提供46伙，當中40個標準單位涵蓋20伙三房及20伙四房，另設4伙天際特色單位及2幢洋房。所有分層單位均向南，實用面積由約1,100至1,300方呎。天際特色戶實用面積約2,200方呎，附設私家平台或天台；而洋房實用面積約2,600方呎，連花園及天台。
車位比例高於1比1
麗新地產代理助理副總裁黃綺雯說，項目每戶均設有私人升降機大堂，加上車位比例高於1比1，每個分層單位均配備1個車位，而2幢洋房更各配有2個獨立車位，可由屋內直達。
麗新地產代理物業銷售經理表示，「博峯」於今年3月已獲批預售樓花同意書，並正申請入伙紙，屬超短期可入伙的現樓新盤。
資料顯示，「博峯」位於九龍塘廣播道75號，前身為香港電台教育電視中心，麗新發展於2021年10月底以16.083億元中標，每方呎樓面地價約22,464元，當時高於市場估值上限約2%。據早前預售文件顯示，項目預計關鍵日期為今年9月30日。
ADVERTISEMENT