中原城市租金回報率CRI最新報3.29% 連跌7個月 第二季供平過租或將逆轉｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年3月CRI回報率最新報3.29%，按月跌0.03個百分點，連跌7個月共0.31個百分點。雖然租金向升兼連創新高，但樓價升幅顯著，持續跑贏租金，影響回報率進一步下調，創2024年6月後的21個月新低。短期樓價升勢依然強勁，而租金升幅相對較少，估計回報跌勢未止。第二季回報率有可能跌破H按息，供平過租或將逆轉。

第二季回報率有機會降至低於 H 按息 2026年3月H按息保持3.25%，同期租金回報率較H按息高0.04厘，連續11個月處於供平過租局面，惟兩者差距進一步收窄，走勢漸趨持平。美國聯儲局三度維持利率不變，近期拆息回升，加上今年減息機會下降，相信H按息將續企穩3.25%。在樓市買賣暢旺，而且暑期租務旺季尚未來臨的情況下，樓價升幅繼續大於租金升幅，第二季回報率有機會降至低於H按息。 3月份CRI_Mass回報率報3.42%，按月跌0.04個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.38%，按月跌0.04個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊跌8個月，同樣累跌0.33百分點。CRI(大型單位)回報率報2.79%，按月持平，連跌2個月後企穩。

四區三跌一升 九龍按月升 0.03 % 四區方面，三跌一升。新界西CRI_Mass回報率報3.42%，按月跌0.09個百分點，連跌5個月共0.29個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.38%，按月跌0.06個百分點，連跌6個月共0.31個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.51%，按月跌0.05個百分點，連跌2個月共0.08個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.41%，按月升0.03個百分點，結束6個月連跌。

成份屋苑中 58.7% 供平過租 在143個成份屋苑中，2026年3月份租金回報高於H按息(3.25%)有84個，即58.7%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有10個，較2月份減少4個，分別為荃威花園4.70%，大埔中心4.50%，富豪花園4.48%，太湖花園4.20%，華景山莊4.20%，美景花園4.18%，置富花園4.16%，美孚新村4.08%，香港仔中心4.07%，沙田中心4.02%。 杏花村回報達 3.59% 主要屋苑回報方面，杏花村3.59%，康怡花園3.37%，太古城3.34%，海怡半島3.22%，新都城3.62%，麗港城3.59%，黃埔花園3.28%，沙田第一城3.97%，迎海3.00%，名城2.93%，嘉湖山莊3.57%，尚悅3.54%，映灣園3.38%，Yoho Town2.95%。