陳偉霆北角柏傲山特色戶2628萬賣出 跌穿11年前買入價 但實際有得賺？｜名人沽貨

樓市氣氛持續暢旺，名人業主亦決定出售物業套現。藝人陳偉霆最新以2,628萬元沽出北角半山柏傲山一個特色單位，雖然較11年前買入價貶值約23.3萬元或不足1%，惟計及發展商當年為買家提供現金回贈，以及多年來的租金收入，料實際獲利超過30%離場。

中原地產北角海璇分行資深分區營業經理黎富源表示，分行最新促成柏傲山1座平台特色戶成交，單位實用面積約1,040方呎，連約160方呎平台，屬三房一套間隔，向西北，以2,628萬元沽出，呎價約25,269元。

據了解，新買家為內地用家，心儀上址鄰近天后站，旺中帶靜，見罕有放盤即決定購入單位自用。