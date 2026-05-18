陳偉霆北角柏傲山特色戶2628萬賣出 跌穿11年前買入價 但實際有得賺？｜名人沽貨

樓市氣氛持續暢旺，名人業主亦決定出售物業套現。藝人陳偉霆最新以2,628萬元沽出北角半山柏傲山一個特色單位，雖然較11年前買入價貶值約23.3萬元或不足1%，惟計及發展商當年為買家提供現金回贈，以及多年來的租金收入，料實際獲利超過30%離場。
中原地產北角海璇分行資深分區營業經理黎富源表示，分行最新促成柏傲山1座平台特色戶成交，單位實用面積約1,040方呎，連約160方呎平台，屬三房一套間隔，向西北，以2,628萬元沽出，呎價約25,269元。
據了解，新買家為內地用家，心儀上址鄰近天后站，旺中帶靜，見罕有放盤即決定購入單位自用。
曾每月6萬租出單位 持貨11年轉售
資料顯示，原業主登記姓名為Chan William，與藝人陳偉霆同名，料屬同一人，於2015年以約2,651.3萬元一手購入單位，當時有指購入單位送贈母親，不過單位其後轉作投資，當時月租超過6萬元。
據悉，陳偉霆於2022年開價3,400萬元放售單位，最終現以2,628萬元售出，持貨約11年，帳面貶值約23.3萬元或0.9%。不過計及發展商當年為買家提供現金回贈，以及多年來的租金收入，料實際獲利超過30%離場。
資料顯示，柏傲山位於北角半山天后廟道18A號，2015年入伙，共有5座，提供358個單位。
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