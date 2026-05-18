ONE STANLEY至尊天際複式大宅1.2億成交 第12座全數沽清｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，憑藉極致私隱度、優美海岸資源及完善配套設施，自推售以來市場反應熱烈，項目剛再錄得逾億元的大額成交，並宣佈繼早前第1座分層大宅全幢沽清後，項目內唯一全幢僅提供2伙，戶型獨一無二之第12座皇牌臨海複式大宅亦已悉數沽清。 成交單位位於第12座2樓及3樓B單位的五房五套「至尊天際複式大宅」，是日透過招標形式以約1.2億元售出，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達35,901元。大宅座落項目「Coral Avenue」中心位置，實用面積為3,337方呎，另連1,476方呎天台，屬五房五套連儲物套、儲物房、衣帽間、私人升降機大堂、庭院及天台之戶型。

據了解，新買家為內地商人，早於兩年前便有意在港島南區物色度假住所，並於兩年間多次親臨 「ONE STANLEY」 參觀，對項目位於南區赤柱的傳統豪宅地段情有獨鍾，且欣賞項目屬區內罕見的全新大型規模豪宅以及提供多樣化的會所設施，加上大宅可享迷人的南海海景，在同區相當罕見，故此決定購入上址自用。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」 早前推出兩個全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色大宅，自開放參觀以來，吸引不少客人預約參觀，隨著多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，可供出售之單位越加稀缺，「ONE STANLEY」 之價值和吸引力也隨之上升，將吸引更多潛在客人的關注。

連同上述成交，「ONE STANLEY」 本年至今已售出13伙單位，涵蓋分層特色大宅及洋房，套現逾12億元，銷售成績理想。項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製的地段及景觀優勢，在全球高端資產重新配置的大趨勢下，市場對優質豪宅資產的殷切需求，加上中美高層會談釋放正面信號，並達成一系列新共識，集團預計整體住宅價格將呈上升趨勢，豪宅項目更將看高一線，對 「ONE STANLEY」 在短期內再錄得成交充滿信心。 「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。