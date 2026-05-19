中原按揭：4月轉按登記量按月升4.7% 連升三個月處平穩水平｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2026年4月份銀行轉按共錄得581宗登記，按月升4.7%，數字雖連升三個月，但連續六個月處於500多宗平穩水平。2026年首四個月累計錄得2,224宗轉按登記，較2025年同期2,237宗微跌0.6%，反映轉按登記量目前整體仍主要處於低水平橫行狀態。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市旺但轉按市道未轉為活躍，其中主因是銀行於兩三年前曾上調按揭計劃的息率後，至今未變，因此現時市場按揭計劃息率與早幾年前已開始供樓的業主所享有的息率相比，吸引力仍相對較低；然而，隨着近月銀行上調按揭現金回贈，加上樓價逐步回升，近月市場轉按申請量有所溫和上升，但礙於目前回贈率暫未足以明顯增加轉按誘因，部份業主仍在等待物業估值再上升，限制了轉按登記的增長。
2026年首四個月轉按登記 滙豐增18.7%排第二
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026首四個月轉按登記共錄得2,224宗，較2025年同期 （2,237宗）微跌0.6%。中銀香港首四個月轉按市佔21.1%，登記量470宗，按年減少12.8%，排名維持第一；滙豐銀行轉按市佔率20%，登記量444宗，登記量按年增加18.7%，排名第二。渣打銀行升兩級排第三，轉按市佔率11.9%，登記量265宗按年大增41.7%。恒生銀行市佔率7.6%，登記量170宗，按年跌29.8%，跌一位與工銀亞洲並列第四。
2026年4月轉按登記 首七位銀行排名不變
根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年4月份銀行轉按登記共錄得581宗，較3月份的555宗升4.7%；較2025年4月564宗升3%。巿佔率方面，4月份首七位銀行錄得排名不變。中銀香港以135宗轉按登記持續領先第一，較3月份的119宗增加13.4%，市佔率按月升1.8個百分點至23.2%。至於第二位滙豐銀行則錄得111宗登記，市佔率保持不變為19.1%。渣打銀行以72宗登記(市佔率12.4%)維持第三；至於第四至第十位，則依次為恒生銀行、東亞銀行、華僑銀行香港、信銀國際、花旗銀行及大新銀行。
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