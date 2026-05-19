中原按揭：4月轉按登記量按月升4.7% 連升三個月處平穩水平｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓市旺但轉按市道未轉為活躍，其中主因是銀行於兩三年前曾上調按揭計劃的息率後，至今未變，因此現時市場按揭計劃息率與早幾年前已開始供樓的業主所享有的息率相比，吸引力仍相對較低；然而，隨着近月銀行上調按揭現金回贈，加上樓價逐步回升，近月市場轉按申請量有所溫和上升，但礙於目前回贈率暫未足以明顯增加轉按誘因，部份業主仍在等待物業估值再上升，限制了轉按登記的增長。