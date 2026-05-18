海德園再沽一房戶 成交價887萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」銷情持續向好，最新錄得1宗一房單位成交，實用面積約418方呎，採開放式廚房設計，成交價約732萬元，呎價約17,505元，該單位為「都市精英則」高層一房單位，設計講究，間隔實用。

隨著「海德園」現樓、頂級會所設施及交通配套即將落成，憑藉「即買即住」優勢，進一步提升項目吸引力，持續吸引區外買家入市自用，項目至今累售259伙。

此外，「海德園」位於太古城中心G樓之「CLUB HEADLAND主題品牌中心」由即日至5月31日正式開放，設有模擬公路騎行單車及Visio智慧顯示屏等體驗設施，並提供多款Technogym高端健身器材試玩，讓公眾率先感受會所設施。