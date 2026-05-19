半新樓一房現時光倒流價！投資者撈底收租 料享逾4厘回報｜二手市況

市場焦點仍集中在新盤項目，二手市場不乏蝕讓成交，大圍及大角咀分別有半新樓一房業主蝕沽，當中吸引投資者撈貨收租。

珀玥8年轉手貶值9%

中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，大圍珀玥最新錄得低層F室成交，單位實用面積約258方呎，一房間隔，日前議價後以458.8萬元沽出，呎價約17,783元。

徐家倫透露，新買家為投資收租客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即租入單位收租，單位市值月租約1.6萬元，買家料可享約4.2 厘租金回報。