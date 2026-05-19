半新樓一房現時光倒流價！投資者撈底收租 料享逾4厘回報｜二手市況

市場焦點仍集中在新盤項目，二手市場不乏蝕讓成交，大圍及大角咀分別有半新樓一房業主蝕沽，當中吸引投資者撈貨收租。
珀玥8年轉手貶值9%
中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，大圍珀玥最新錄得低層F室成交，單位實用面積約258方呎，一房間隔，日前議價後以458.8萬元沽出，呎價約17,783元。
徐家倫透露，新買家為投資收租客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即租入單位收租，單位市值月租約1.6萬元，買家料可享約4.2 厘租金回報。
據了解，原業主於2018年以504萬元購入上址，持貨約8年，現轉售帳面損失45.2萬元，物業期內貶值約9%。資料顯示，珀玥位於大圍美田路28號，2019年入伙，屬單幢式物業，提供118個單位。
利奧坊．曦岸6年蒸發逾112萬
中原地產奧運站利奧坊‧壹隅分行分區營業經理曾文慧指，分行最新促成大角咀利奧坊．曦岸1座低層K室成交，單位實用面積約253方呎，採一房間隔，擁開放式廚房。單位坐向東方，可享內園泳池景。
曾文慧續指，單位今年1月開價540萬元放售，近日終以520萬元易手，呎價約20,553元。原業主於2020年以632.61萬元入市，持貨約6年，是次沽出單位帳面虧蝕112.61萬元，物業期內跌價約17.8%。
資料顯示，利奧坊‧曦岸位於大角咀福澤街38號，2021年入伙，共有2座，提供488個單位。
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