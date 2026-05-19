超短期樓花出擊 博峯 設46伙 主打大戶

樓市氣氛持續熾熱，傳統豪宅區九龍塘最新迎來新供應。麗新發展(488)旗下廣播道住宅項目昨日命名為「博峯」(MOUNT BROADCAST)，提供46伙，已於今年3月獲批預售，現正申請入伙紙，部署最快月內公布售樓說明書，第三季以現樓形式推出，預計關鍵日期為今年9月底，屬超短期可入伙的現樓豪宅新盤。 麗新發展行政總裁陳少華指，「博峯」地皮前身為港台教育電視大樓，該區供應少，廣播道對上一個新盤入伙追溯到2011年，項目定價將會參考九龍及香港區的豪宅售價。

麗新發展高級副總裁潘銳民稱，項目樓高12層設46伙，當中40伙標準單位，涵蓋20伙實用面積約1,100方呎的三房雙套戶；20伙實用面積約1,300方呎的四房雙套戶。另設4伙天際連平台或連天台特色戶，實用面積約2,200方呎。至於兩間擁獨立門牌大屋，實用面積約2,600方呎，並連花園及天台。項目全數單位戶戶向南，均設有私人升降機大堂。車位比例高於1比1，兩間獨立門牌大屋均配有2個獨立車位可由屋內直達。

ONE STANLEY複式大宅1.2億標售

BLUE COAST「雙破頂」沽海景四房

ONE STANLEY複式大宅1.2億標售 建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」昨招標售出第12座2樓及3樓B單位，為五房五套「至尊天際複式大宅」，實用面積3,337方呎，另連1,476方呎天台，成交價約1.2億元，呎價35,901元，據悉買家為內地商人。 BLUE COAST「雙破頂」沽海景四房 另外，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」昨售出1A座37樓A室四房，實用面積1,263方呎，以4,624.47萬元獲本地客購入，呎價36,615元，成交價及呎價均刷新項目新高，錄得「雙破頂」。